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من عملية هبوط طاقم المركبة بالبحر (ناسا)
الفضاء

بعد 6 أشهر بالفضاء.. هبوط المركبة "دراغون" على سطح الأرض

هبطت المركبة في مياه الأطلسي قرب سواحل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

العربية.نت، وكالات
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هبطت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم "كرو-6"، صباح اليوم الاثنين، على سطح الأرض بنجاح بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على موقعها الرسمي.

وهبطت المركبة في مياه الأطلسي قرب سواحل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة في الساعة 00:18 بالتوقيت المحلي (07:18 بتوقيت موسكو).

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وأمس الأحد انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وفيها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.

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وانفصلت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، أمس الأحد، بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، وذلك وفقاً لبث وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على موقعها الرسمي. وانفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 14:05 بتوقيت موسكو. وكان من المقرر انفصالها عن المحطة في 1 سبتمبر، لكن تم تأجيله مرتين بسبب الظروف الجوية في مكان رسو المركبة.

وكتب "مركز محمد بن راشد" لبحوث الفضاء على منصة "X" (تويتر سابقاً): "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ومن جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة "X": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..".

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