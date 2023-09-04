بعد 6 أشهر بالفضاء.. هبوط المركبة "دراغون" على سطح الأرض

هبطت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم "كرو-6"، صباح اليوم الاثنين، على سطح الأرض بنجاح بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على موقعها الرسمي.

Welcome home, #Crew6!



After six months of science and discovery aboard the @Space_Station, our Crew-6 team splashed down at 12:17am ET (0417 UTC) and will be picked up shortly by recovery teams. pic.twitter.com/zf635dfUKF — NASA (@NASA) September 4, 2023

وهبطت المركبة في مياه الأطلسي قرب سواحل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة في الساعة 00:18 بالتوقيت المحلي (07:18 بتوقيت موسكو).

The @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft is seen as it returns with #Crew6 off the coast of Florida after a nearly six-month mission to @Space_Station Keep checking back from more 📷 https://t.co/rnC14QvyMe pic.twitter.com/U0aEEkUy6D — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) September 4, 2023

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وأمس الأحد انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وفيها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.

وانفصلت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، أمس الأحد، بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، وذلك وفقاً لبث وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على موقعها الرسمي. وانفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 14:05 بتوقيت موسكو. وكان من المقرر انفصالها عن المحطة في 1 سبتمبر، لكن تم تأجيله مرتين بسبب الظروف الجوية في مكان رسو المركبة.

وكتب "مركز محمد بن راشد" لبحوث الفضاء على منصة "X" (تويتر سابقاً): "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ومن جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة "X": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..".

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء



إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..



وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023