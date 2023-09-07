اليابان تطلق صاروخاً يحمل مركبة للهبوط على القمر
الأحوال الجوية غير المواتية أدت لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي
أطلقت اليابان، صباح اليوم الخميس، صاروخا من طراز (إتش-2 إيه) يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي.
وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له. والصاروخ من تصنيع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي التي تولت أيضا عملية الإطلاق.
ويحمل الصاروخ مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية يطلق عليها اسم (مون سنايبر) "قناص القمر" بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط. ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل.
وأصبحت الهند قبل أسبوعين الدولة الرابعة التي تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على القمر من خلال مهمتها تشاندرايان-3 إلى القطب الجنوبي للقمر.
وفشلت محاولتان سابقتان لليابان للهبوط على سطح القمر العام الماضي.
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