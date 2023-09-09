جسم ذهبي غريب انتشل من أعماق المحيط يثير حيرة العلماء
عثر روبوت يسيّر مِن بُعد على هذا الجسم المستدير البالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات على عمق 3300 متر في المياه قبالة الاسكا
عثر مستكشفون أميركيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائري في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته وأثار فضول الباحثين.
ففي نهاية أغسطس، عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود بكاميرا، بينما كان يبحر وسط مجموعة صخور بعمق نحو 3300 متر، على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات.
وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة أن العلماء "احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان أو قشرة بيضة".
ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلاً قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.
ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة سام كانديو قوله "لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلاً بيولوجياً".
وأضاف "قد لا تتسنى لها معرفة المزيد عنه قبل إجراء تحاليل له في ظروف مخبرية".
ورأى أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر بأن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.
وشدّد على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحياناً للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلاً.
من جهتها أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن هدف هذه بعثتها قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في "وضع خرائط" لهذه "المناطق غير المستكشفة"، وفي "استكشافها وتوصيفها".
-
هيئة المسح الجيولوجي الأميركي تتوقع خسائر "جسيمة" جراء زلزال المغربالزلزال ألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية اقتصاد
-
حصيلة زلزال المغرب العنيف تتخطى 800.. والمئات تحت الأنقاضالزلزال وصف بالأكبر في تاريخ المملكة وتسبب بأضرار مادية وانهيارات للمباني.. ومسؤول مغربي: معظم الضحايا في مناطق يصعب الوصول إليها جنوب مراكش المغرب العربي
-
أضخم صاروخ ممنوع من الانطلاق نحو الفضاء قبل إخضاعه لإصلاحاتصاروخ "ستارشيب" من "سبيس أكس" سيبقى على الأرض بانتظار 63 إصلاحاً طبتهم إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بعد انفجار نموذجه الأول في إبريل الماضي علم