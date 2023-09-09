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CORRECTION / This August 30, 2023, image courtesy of NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska, shows an unidentified specimen on a rocky outcropping at a depth of about 3,300 meters (2 miles) in the Gulf of Alaska. A golden egg on the bottom of the Pacific Ocean? US scientists have discovered a mysterious gold dome-shaped specimen deep on the Alaskan seafloor, but nobody knows for sure what it is. As cameras zoomed in, scientists were stumped as to its identification, with initial thoughts ranging from a dead sponge attachment, to coral, to an egg casing, the National Oceanic and Atmospheric Administration said in a statement. Invoking almost fairytale-like imagery, the specimen has since been dubbed a 'golden orb' and even a 'golden egg,' by media outlets, the agency added.
الجسم الغريب في قاع المحيط

جسم ذهبي غريب انتشل من أعماق المحيط يثير حيرة العلماء

عثر روبوت يسيّر مِن بُعد على هذا الجسم المستدير البالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات على عمق 3300 متر في المياه قبالة الاسكا

واشنطن – فرانس برس
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عثر مستكشفون أميركيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائري في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته وأثار فضول الباحثين.

ففي نهاية أغسطس، عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود بكاميرا، بينما كان يبحر وسط مجموعة صخور بعمق نحو 3300 متر، على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات.

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وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة أن العلماء "احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان أو قشرة بيضة".

انتشال الجسم الغريب من قاع المحيط
انتشال الجسم الغريب من قاع المحيط

ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلاً قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.

ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة سام كانديو قوله "لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلاً بيولوجياً".

العلماء يدرسون الجسم الغريب في المختبر
العلماء يدرسون الجسم الغريب في المختبر
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وأضاف "قد لا تتسنى لها معرفة المزيد عنه قبل إجراء تحاليل له في ظروف مخبرية".

ورأى أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر بأن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.

وشدّد على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحياناً للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلاً.

من جهتها أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن هدف هذه بعثتها قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في "وضع خرائط" لهذه "المناطق غير المستكشفة"، وفي "استكشافها وتوصيفها".

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