بعد اجتياحه اليونان.. إعصار "دانيال" يهدد مصر

في وقت أكد فيه خبراء الأرصاد الجوية أنه عاصفة بخصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر/أيلول تعدّ من الأمور النادرة، اجتاح الإعصار "دانيال" اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط البلاد.

مخاطر ومخاوف مصرية

وصاحبت هذه العاصفة مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات، إضافة إلى رياح عاتية وارتفاع بالموج إلى مستوى سطح البحر.

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كما تسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث كشفت خرائط الطقس عن دخول الإعصار دانيال القادم من اليونان، السواحل الليبية، وسيكون تأثيره قوياً اليوم، حسب التوقعات على مناطق الجبل الأخضر وبنغازي حتى أجدابيا.

بدورها، أعلنت ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار دانيال وطالب رئيس حكومة البرلمان في ليبيا عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها إنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.

كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاعا كبيرا للأمواج، على أن تكون مصر الوجهة التالية.

وأوضحت أن العاصفة دانيال بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.



مناطق ستضربها العاصفة

وأشارت الأرصاد الجوية أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار الإعصار دانيال.

إلا أن النماذج تختلف فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض باتجاه بنغازي أو أجدابيا أو سرت.

وفي جميع الحالات، فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة، وسط توقعات أن تصل بقايا دانيال إلى السواحل المصرية مع سقوط أمطار غزيرة.