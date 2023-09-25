اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2023-09-24T191730Z_1640897500_RC23F3AZ3ZTY_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-ASTEROID
رويترز

"قد تمثل بذور الحياة".. أكبر عينة من كويكب تحط على الأرض

"قد تمثل بذور الحياة التي حملتها هذه الكويكبات في بداية كوكبنا"

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حطت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة لوكالة ناسا، الأحد في صحراء ولاية يوتا الأميركية إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرض، بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة "أوسايرس-ريكس".

فقد لجمت مظلتان متتاليتان عملية الهبوط التي تابعها الجيش عبر أجهزة استشعار ما سمح للكبسولة بالوصول إلى سرعة 17 كيلومترا في الساعة المطلوبة عند هبوطها على الأرض.

مادة اعلانية

وبعد حوالى عشرين دقيقة على الهبوط، وصل فريق إلى المكان للتحقق من وضع الكبسولة. وأكدت الناسا أن أي ضرر لم يلحق بها.

وبعد انطلاقه قبل سبع سنوات، جمع مسبار "أوسايرس-ريكس" الحجارة والغبار من الكويكب بينو في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة.

250 غراماً من المواد

في موازاة ذلك تضم العينة حوالى 250 غراماً من المواد بحسب تقديرات وكالة ناسا.

كويكب بينو
كويكب بينو

وقد لُفت الكبسولة ووضعت في شباك رفعتها مروحية لنقلها إلى "غرفة نظيفة" موقتة.

كما ينبغي تعريض الكبسولة إلى رمال الصحراء الأميركية لأقصر فترة ممكنة، وذلك لتجنب أي تلوث للعينة يمكن أن يشوه التحليلات اللاحقة.

رويترز
رويترز

ومن المقرر نقل العينة الاثنين إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، حيث سيُفتح الصندوق، في غرفة أخرى محكمة الإغلاق، في عملية ستستغرق أياما.

رويترز
رويترز

وتحظى الكويكبات بالاهتمام لأنها تتكون من المواد الأصلية للنظام الشمسي منذ 4,5 مليارات سنة. وبينما لحق تغيّر بهذه المواد على الأرض، بقيت الكويكبات سليمة.

"بذور الحياة"

بدوره، قال كبير علماء المهمة في جامعة أريزونا دانتي لوريتا إن بينو غني بالكربون، والعينة التي أُحضرت "قد تمثل بذور الحياة التي حملتها هذه الكويكبات في بداية كوكبنا، والتي أدت إلى هذا المحيط الحيوي المذهل".

منطقة هبوط العينة (رويترز)
منطقة هبوط العينة (رويترز)

ويدور بينو الذي يبلغ قطره 500 متر حول الشمس ويقترب من الأرض كل ست سنوات.

وثمة خطر ضئيل (نسبته واحد من 2700) أن يصطدم بالأرض سنة 2182، وهو ما قد يُحدث تأثيراً كارثياً. وقد يكون توفير مزيد من المعطيات عن تكوينه مفيداً. وفي العام الفائت، تمكنت "ناسا" من حَرف كويكب عن مساره من خلال اصطدام مركبة به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء" لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط