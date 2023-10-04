تجربة خطيرة داخل محطة فضاء.. شاهد النيران بشكل لم تره من قبل

نفذ طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية تجربة مثيرة في الفضاء تتضمن لهبا مفتوحا على متن محطة تيانغونغ الفضائية.

وأشعل رائدا الفضاء غوي هايتشاو وتشو يانغتشو شمعة خلال محاضرة مباشرة تم بثها من محطة تيانغونغ الفضائية الصينية في 21 سبتمبر لتوضيح كيف تحترق ألسنة اللهب في الجاذبية الصغرى.

Taikonautas da missão Shenzhou-16 fazem demonstração educacional no espaço mostrando como é acender uma vela em microgravidade e como o fogo funciona nesse ambiente!! pic.twitter.com/Rhk5ZVCBjG — Sacani (Space Today) - AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) September 23, 2023

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"نيران كروية"

من المثير للدهشة أن النيران تبدو كروية تقريبا، بدلا من النيران التي على شكل دمعة التي نعرفها على الأرض.

وتنتج الشموع المضاءة على الأرض لهبا يتشكل من خلال الحمل الحراري الناتج عن الطفو، حيث يرتفع الهواء الساخن ويهبط الهواء البارد.

مع ذلك، فإن تيار الحمل الحراري للاحتراق يكون ضعيفا في بيئة الجاذبية الصغرى للمدار الأرضي المنخفض. وهذا يعني أن النيران تنتشر في كل الاتجاهات، ما يؤدي إلى ظهور نار كروية.

"فصل تيانغونغ"

وكانت المحاضرة التي تم بثها على الهواء هي الرابعة ضمن ما يطلق عليه اسم "فصل تيانغونغ" وهي محاضرات تستضيفها محطة الفضاء الصينية.

وتفاعل رواد الفضاء مع الطلاب في خمسة فصول دراسية حتى الآن في جميع أنحاء الصين، ما أظهر عددا من ظواهر الجاذبية الصغرى.

وكما هو الحال مع الفصول الدراسية السابقة، أظهر رواد الفضاء أن العديد من العمليات الفيزيائية تتصرف بشكل مختلف عما يحدث على الأرض.

"لهب مفتوح"

ومع ذلك، فإن تجربة الشمعة التي يقوم فيها غوي بإشعال عود ثقاب لإنتاج لهب مفتوح وإشعال الشمعة، تتنافى مع قواعد السلامة الصارمة في ما يتعلق بالمواد القابلة للاشتعال واللهب المكشوف على متن محطة الفضاء الدولية.

وكان الاحتراق في الجاذبية الصغرى موضوعا للعديد من التجارب في محطة الفضاء الدولية، ولكن عادة ما يتم استخدام رف احتراق مدمج مصمم خصيصا، ما يحافظ على عزل النار واحتوائها.