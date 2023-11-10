وفاة قائد مهمة صورة "شروق الأرض" الشهيرة فرانك بورمان

توفي عن 95 عاماً رائد الفضاء فرانك بورمان، قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة التي تم خلالها الدوران حول القمر للمرة الأولى على الإطلاق، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس.

وأشارت ناسا إلى أن الرائد في الاستكشافات الفضائية توفي الثلاثاء في مونتانا.

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كما قال رئيس ناسا بيل نيلسون، في بيان، إن "بورمان كان بطلاً أميركياً"، موضحاً أن "خبرة بورمان الاستثنائية دفعت ناسا لاختياره ضمن ثاني مجموعة من رواد الفضاء لديها".

كذلك أضاف أن "ما أنجزه بورمان لصالح ناسا وبلدنا سيلهم بلا شك جيل أرتميس للوصول إلى عوالم كونية جديدة"، حسب فرانس برس.

نبذة عنه

بدأ بورمان الذي كان مولعاً بالطيران، حياته المهنية كضابط في القوات الجوية الأميركية.

وعام 1965، أُرسل إلى الفضاء للمرة الأولى ضمن مهمة "جيميناي 7" التي استمرت 14 يوماً.

وفي ديسمبر 1968 انطلقت مهمة "أبولو 8"، وكان على متنها فرانك بورمان ورائدا فضاء آخران هما جيمس لوفيل ووليام أندرس. وتم خلال هذه المهمة التقاط صورة "شروق الأرض" الشهيرة.

العودة إلى القمر

يشار إلى أن ناسا تعتزم العودة إلى القمر مع برنامج "أرتميس". ومن المقرر أن تنطلق مهمة "أرتميس 2" في نهاية عام 2024 وستكون مأهولة وتدور حول القمر، لتكون تالياً مشابهة لـ"أبولو 8".

فيما ترغب ناسا هذه المرة في إقامة وجود بشري دائم على القمر، استعداداً لمهمات نحو المريخ.