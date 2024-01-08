مكفوف يلعب تنس الطاولة.. ابتكار طالبة أسترالية

تنس الطاولة هي إحدى الرياضات التي يفترض معظم الناس أنها ببساطة غير قابلة للعب من قبل المكفوفين. ولكن نجحت طالبة أسترالية مؤخرًا في استخدام الكاميرات ومكبرات الصوت لإشراك الأشخاص ضعاف البصر في اللعبة، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Acoustical Society of America.

إن هناك لعبتين بالفعل للمكفوفين، هما تحديدًا Swish وShowdown. تشبه اللعبتان تنس الطاولة، لكنهما تتضمنان ضرب الكرة ذهابًا وإيابًا على طول سطح الطاولة. وبهذا المعنى، فهي تقريبًا أشبه بالهوكي الهوائي، فيما يعد لعب تنس الطاولة العادي باستخدام كرة خاصة تصدر صوتًا (أو تصدر أصواتًا أخرى) احتمالًا آخر، على الرغم من أن مثل هذه الكرات المملوءة بالإلكترونيات لن تؤدي مثل نظيراتها التقليدية الأخف بكثير.

طالبة أسترالية نجحت في إشراك المكفوفين في لعبة #تنس_الطاولة.. إليك التفاصيل#أستراليا pic.twitter.com/mGeG4SWxXh — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 9, 2024

مع وضع هذه القيود في الاعتبار، قامت جامعة سيدني بتكريم الطالبة في كلية الهندسة فيبي بينغ، والتي تعمل مع شركة ARIA Research التابعة لجامعة سيدني، بإنشاء نظامها التجريبي الجديد، الذي قدمته بينغ في مؤتمر الصوتيات 2023 في سيدني.

تحديد موضع الكرة

يشتمل الإعداد على طاولة تقليدية ومضارب وكرة، بالإضافة إلى مجموعة من مكبرات الصوت على جانبي الطاولة، وكاميرتين عصبيتين، تُعرف أيضًا باسم كاميرات الأحداث، وهي تتتبع حركة الأشياء داخل مجال رؤيتها من خلال التغييرات المحلية في السطوع، والتي يتم اكتشافها بواسطة وحدات البكسل الفردية على مستشعر الصورة.

ومن خلال الجمع بين مخرجات الكاميرتين، من الممكن تتبع موضع الكرة في الفضاء ثلاثي الأبعاد، في الوقت الفعلي. وتستخدم خوارزمية خاصة تلك البيانات للتحكم في مكبرات الصوت، مما يجعلها تنتج مجالًا صوتيًا يتوافق مع الموضع الحالي للكرة.

تتلخص الفكرة في أن كلا اللاعبين يستمعان ببساطة إلى موضع الكرة، كما تنبعث من مكبرات الصوت. ولكن سيجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل إتاحة النظام للاستخدام في العالم الحقيقي.

تحدٍ تقني

وقالت الطالبة بنغ: "إن التحدي التقني المستمر هو مسألة الإدراك البشري للصوت"، مشيرة إلى أن "هناك قيودا على مدى دقة الأشخاص في إدراك توطين الصوت. ما نوع الصوت الذي يجب استخدامه؟ هل يجب أن يكون الصوت مستمرًا؟ هذا تحدٍ تقني سيتم التعامل معه في المرحلة التالية من التطوير".