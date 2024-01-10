"ناسا" تحبط آمال رواد الفضاء.. لا سفر قبل 2025!

بينما يترقب رواد الفضاء تحقيق أحلامهم بفارغ الصبر، صدمتهم وكالة "ناسا" على ما يبدو.

تأخير الرحلات

فقد أعلنت الوكالة أن على هؤلاء الانتظار حتى العام المقبل قبل السفر إلى القمر وبضع سنوات أخرى قبل الهبوط عليه.

وأعلنت أن تأخيرا في الرحلات قد طرأ مؤخراً واستدعى إجراءات جديدة.

جاء ذلك بعدما أكدت وكالة الفضاء أنها خططت لإرسال 4 رواد فضاء حول القمر أواخر العام الجاري، لكنها أجلت الرحلة إلى سبتمبر 2025 بسبب مشاكل فنية.

كما تم تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، إلى الفترة من 2025 إلى 2026.

أتى هذا الإعلان بعد ساعة واحدة فقط من تخلي شركة في بيتسبرغ عن محاولتها للهبوط بمركبتها الفضائية على القمر بسبب تسرب الوقود الذي أنهى المهمة.

استكشاف جديد

يشار إلى أنه تم إطلاق مركبة الهبوط برغرين التابعة لشركة (أستروبوتيك تكنولوجي)، الاثنين، كجزء من برنامج القمر التجاري التابع لناسا.

وكان من المفترض أن تكون بمثابة استكشاف لرواد الفضاء.

وتعتمد ناسا بشكل كبير على الشركات الخاصة في برنامج أرتميس لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر، والذي أطلق عليه اسم الشقيقة التوأم الأسطورية لأبولو.