عالمياً.. تقلص الفجوة في متوسط العمر بين الرجال والنساء

تاريخياً، تجاوزت النساء عمر الرجال، لكن تغيير أنماط الحياة يمكن أن يساعد الرجال تدريجياً على اللحاق بالركب، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع New Scientist نقلاً عن دورية Plos One.

على الصعيد العالمي، زاد متوسط عمر الإنسان خلال القرن الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر مع زيادة ثراء البلدان. وعلى الرغم من هذه الزيادة، ظل هناك تفاوت بين متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء.

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أعلى متوسط عمر متوقع

في هذا السياق، قام ديفيد أتانس ديل أولمو، باحث من جامعة الكالا في إسبانيا، وزملاؤه بتحليل بيانات الوفيات في 194 دولة في الفترة من 1990 إلى 2010. ويمكن تقسيم هذه البلدان بشكل عام إلى خمس مجموعات، وفقا لاتجاهات طول العمر لديها.

وتتكون المجموعة ذات أعلى متوسط عمر متوقع من البلدان ذات الدخل الأعلى، مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية. وكانت المجموعة ذات أدنى متوسط عمر متوقع تتألف من رواندا وأوغندا فقط.

رجال رواندا وأوغندا

عند مقارنة المدة التي يعيشها الرجال والنساء في هذه البلدان، حدثت القفزة الأكبر بين الرجال في رواندا وأوغندا، الذين بلغ متوسط العمر المتوقع لديهم 30.85 سنة فقط في عام 1990، وارتفع بمقدار 14.37 سنة إلى 45.22 سنة في عام 2010. بالنسبة للنساء في هذه البلدان، ارتفع متوسط العمر المتوقع خلال هذه الفترة بمقدار 0.94 سنة فقط من 50.37 سنة إلى 51.31 سنة.

تضييق الفجوة في 2030

وفي المجموعة ذات متوسط العمر المتوقع الأعلى، كان متوسط الفارق 4.84 سنة في عام 1990، وهو ما يميل لصالح النساء. وانخفض هذا بشكل طفيف إلى 4.77 سنة في عام 2010، ويتوقع الباحثون أن تستمر الفجوة في التضييق، لتصل إلى 3.4 سنة بحلول عام 2030.

ولاحظ فريق الباحثين نفس الاتجاهات بالنسبة للمجموعات الثلاث الأخرى من البلدان. وعلى الرغم من أن الباحثين نظروا إلى البيانات حتى عام 2010 فقط، إلا أنهم يتوقعون استمرار الاتجاهات المماثلة حتى الوقت الحالي، مع الاعتراف بأن كوفيد-19 ربما أثر على متوسط العمر المتوقع للبشر بشكل عام، والرجال على وجه التحديد.

التقدم في الرعاية الصحية

يقول ديل أولمو إنه في العقود الأخيرة، استفاد الرجال والنساء على حد سواء من التقدم في مجال الرعاية الصحية وزيادة الوعي حول أمراض مثل الإيدز. ويقول إن الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تؤثر على الرجال بشكل غير متناسب، انخفضت أيضًا، ما قد يساعد في تقليص فجوة العمر المتوقع بين الرجال والنساء.

ويقول براندون يان من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "تتوافق هذه الدراسة مع الاتجاهات الوبائية التي تشير إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم وتضييق الفجوة بين الجنسين بمرور الوقت".