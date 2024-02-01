بحجم ناطحة سحاب.. استعدوا لكويكب يمر أمام الأرض الجمعة

استعدوا، فإن كويكباً بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) سيمر من كوكب الأرض يوم الجمعة.

ومن غير المحتمل أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.

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كما تشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا. يعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أو برج "ويليس" في شيكاغو.

ويعرف الكويكب، الذي تم اكتشافه في عام 2008، باسم "2008 أو اس 7"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

لن يعود إلينا مرة أخرى حتى عام 2032

ولن يعود إلينا مرة أخرى حتى عام 2032، لكنه سيكون لقاء أبعد بكثير، إذ سيبقى على بعد 72 مليون كيلومتر.

اللقاء بين الكويكب والأرض هذا الأسبوع لن يتسبب في أضرار. كما يتوقع أن تدور ثلاثة كويكبات أصغر حجما أيضا حول الأرض يوم الجمعة دون ضرر.

ولا يزيد عرض الكويكبات الأخرى على عشرات الأمتار.

ومن المنتظر أن يمر كويكبان آخران قرب الأرض يوم السبت.

ويوم الأحد، من المرتقب أن يمر كويكب يبلغ حجمه نصف حجم الكويكب "2008 أو اس 7"، ويبقى على بعد 7.3 مليون كيلومتر.