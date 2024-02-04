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Roscosmos cosmonaut Oleg Kononenko reacts in the bus just before the departure to the launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan September 15, 2023. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
أوليغ كونونينكو
الفضاء

قضى أكثر من 878 يوماً في الفضاء.. رائد روسي يحطم الرقم القياسي

أولوك كونونينكو حطم الرقم القياسي اليوم عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من يونيو، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر

موسكو - رويترز
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قالت وكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجل، اليوم الأحد، رقماً قياسياً عالمياً لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزاً مواطنه جينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوماً.

أوليغ كونونينكو في الفضاء
أوليغ كونونينكو في الفضاء

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من يونيو، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر.

وقال كونونينكو لوكالة تاس في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".

أوليغ كونونينكو قبل انطلاقه للفضاء في سبتمبر الماضي
أوليغ كونونينكو قبل انطلاقه للفضاء في سبتمبر الماضي
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وأضاف: "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".

وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي ديسمبر، أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.

وانهارت العلاقات في مجالات أخرى بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريباً.

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