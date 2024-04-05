10 من أفضل الصور المميزة للأرض تم التقاطها من الفضاء

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تقول وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن الكثير من الصور التي تم التقاطها لكوكب الأرض من الفضاء تفسر كيف تصدر الأضواء عن الظواهر الطبيعية والبشرية وتنير الظلام.

كما تضيف مقدمة الكتاب الإلكتروني، الذي أصدرته "ناسا" بعنوان "الأرض في الليل" أن "الأقمار الصناعية التي ترتاد الفضاء قد جمّعت سجلا لم يسبق له مثيل لكوكب الأرض، وتألقه وسط الظلام".

وبحسب ما نشرته صحيفة Times Now News، إن هناك قائمة تضم أفضل 10 صور مميزة للأرض، تم التقاطها من الفضاء، كما يلي:

1- الأرض بظل القمر

التقط علماء ناسا بواسطة كاميرا التصوير الأرضي متعددة الألوان EPIC، والتي كانت مثبتة على متن مرصد المناخ العميق DSCVR، منظرًا عالميًا للأرض من نقطة L1 أثناء الكسوف الحلقي عندما مر القمر أمام الشمس.

2- الأرض من 380 ألف ميل!

التقطت كاميرات مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا صورًا مبهرة لكوكب الأرض في 15 أكتوبر 2022 عندما كانت المركبة الفضائية على بعد 620 ألف كيلومتر من الأرض. ويظهر في اللقطات السحب البيضاء فوق القارات التي يميزها اللون الرمادي الفاتح في حين تظهر المحيطات بلون رمادي داكن.

3- صورة الأرض خلال مهمة أرتميس الأولى

بعد مرور نصف قرن على لقطة "الرخام الأزرق" الشهيرة، التي التقطها رواد فضاء أبولو 17، قامت كاميرات الفضاء مرة أخرى بتخليد المشاهد البعيدة للأرض. تم التقاط هذه الصورة المذهلة في نوفمبر 2022 خلال مهمة Artemis I غير المأهولة.

4- لمحة للأرض من زحل

عند النظر إليها من على بعد مليار كيلومتر، وسط جزيئات الجليد والغبار في حلقات زحل المهيبة، تظهر الأرض كبقعة صغيرة مشعة. تم التقاط هذا المشهد المذهل بواسطة المركبة الفضائية كاسيني-هويغنز، وهو مسعى تعاوني يضم وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية.

5- منظور من رائد الفضاء أبولو 11

تم التقاط هذه الصورة بواسطة رائد فضاء أبولو 11 مايكل كولينز، قبل الالتحام مباشرة في 21 يوليو. كان كولينز يحدق باتجاه الغرب بينما كانت الأرض تصعد فوق الأفق. يُصور الامتداد المظلم في الخلفية بحر سميث الذي يقع على خط العرض الجنوبي على القمر.

6- لقاء الكسوف مع الأرض

في 26 فبراير 2017، خفتت السماء فوق الأرجنتين مع انزلاق القمر أمام الشمس، مما ألقى بظلاله الجزئية على الأرض. وحدثت ظواهر مماثلة في ذلك اليوم في تشيلي وأنغولا، حيث ظهرت "حلقة النار" أو ما يُعرف بالكسوف الحلقي في جنوب المحيط الأطلسي.

7- شروق الأرض

في 24 ديسمبر 1968، خلال بث مباشر عشية عيد رأس السنة الميلادية من المدار القمري، قدم رواد فضاء أبولو 8 مشهدًا رائعًا للأرض وهي تتسلق فوق الأفق القمري. تم تسمية تلك اللقطة "شروق الأرض".

8- رقصة الأرض والقمر

تم التقاط منظور فريد للقمر وهو يمر بين مرصد مناخ الفضاء العميق DSCOVR والأرض بواسطة كاميرا ناسا. كشفت سلسلة من الصور الاختبارية عن "الجانب المظلم" للقمر المضاء بالكامل، وهو منظر مخفي عن المراقبين الأرضيين.

9- الأرض بعدسات أميركية

قبل خمسين عامًا، وتحديدًا في 20 فبراير 1962، حفر جون غلين اسمه في التاريخ كأول أميركي يدور حول الأرض. إن رحلته الرائدة على متن المركبة الفضائية فريندشيب 7 على متن صاروخ أطلس منحته امتياز دراسة الأرض من وجهة نظر الفضاء. وصلت مهمة غلين إلى سرعة 17500 ميل في الساعة، وأكملت 3 مدارات وقطعت 75679 ميلًا في أقل من خمس ساعات.

10- مسافر بعيد عن الأرض

في 5 سبتمبر 1977، انطلقت مركبة فوييجر 1 التابعة لناسا في رحلتها الفضائية من كيب كانافيرال بفلوريدا، مدفوعة بصاروخ تيتان سنتور. بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا الآن، تجاوزت هذه المركبة الفضائية حدود النظام الشمسي، وابتعدت عن الأرض أكثر من أي جسم من صنع الإنسان في التاريخ المسجل.