5 نصائح من "ناسا" لتصوير كسوف الشمس المرتقب

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نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو جديدًا على موقع يوتيوب يتضمن نصائح بسيطة لأولئك الذين يرغبون في تصوير كسوف الشمس الجزئي والكلي يوم الاثنين 8 أبريل، وفقًا لما نشره موقع مجلة "فوربس" الأميركية.

فرصة غير مثالية

كتبت مارا جونسون-غروه، من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، في منشور على مدونتها: إن قول "إنها فرصة مثالية لالتقاط صور لا تُنسى"، يعد أمرًا غير صحيح تماما. أما الصحيح فهو أن أفضل نصيحة لأي شخص على وشك أن يشهد أول كسوف كلي للشمس هي النصيحة البسيطة التي تحذر من أن القيام بذلك يعرض الأشخاص للأذى. إن الوقت الذي يقضيه الشخص في العبث بالكاميرا خلال الدقائق القليلة من الكسوف الكلي هو الوقت الذي لا يقضيه في تجربة منظر الهالة الشمسية.

ولأن ناسا تعلم أن هذا النوع من النصائح يتم تجاهله تمامًا، لذا، فإنها تقدم هذه النصائح في حالة الإصرار على تصوير الكسوف:

1. السلامة أولاً

• إن النظر مباشرة إلى الشمس يشكل خطراً على العينين وعلى الكاميرا أيضًا.

• يجب استخدام مرشح شمسي خاص لحماية الكاميرا ونظارات الرؤية الشمسية لحماية العينين.

• يتم إزالة الفلتر بالكامل لرؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

2. الكاميرا المناسبة

• إن المصور أهم من الكاميرا.

• يمكن استخدم حامل ثلاثي القوائم لتحقيق الاستقرار ومؤقت تأخير تحرير الغالق لتجنب الصور الباهتة.

• يراعى التركيز على التجربة الإنسانية في مشاهدة الكسوف.

3. التوثيق الشامل للحظة

• ينبغي النظر في كافة الاتجاهات للمساعدة في التقاط الإضاءة والظلال الغريبة أثناء الكسوف.

• يجب مراعاة التقاط صور ذات زاوية واسعة لتوثيق تجربة الكسوف.

4. التجربة والممارسة المسبقة

• قبل يوم الكسوف بيوم يجب الاستعداد بالتعرف على إمكانيات الكاميرا التي سيتم استخدامها في التصوير.

• يمكن القيام بتجربة الإمكانيات القابلة للتعديل واختبار التركيز اليدوي للحصول على لقطات واضحة.

• يُنصح أيضًا باختبار إعدادات الكاميرا على الشمس غير المكسوفة مسبقًا.

5. مشاركة اللقطات

• يمكن مشاركة تجربة التقاط صور الكسوف مع الأصدقاء والعائلة.

• يمكن أيضًا وضع علامة على @NASA لربط الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع ناسا.