إجهاض خطط روسية لاختبار إطلاق صاروخ فضائي جديد

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ألغى مسؤولو الفضاء الروس، يوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ جديد ثقيل الوزن من قاعدة فضائية في أقصى شرق البلاد.

وكان مقررا أن ينطلق الصاروخ أنغارا-إيه5 من منشأة فوستوشني للإطلاق الفضائي في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، لكن عملية الإطلاق ألغيت قبل لحظات من انطلاق الصاروخ. ولم تعلن مؤسسة الفضاء الروسية أسباب الإلغاء، كما لم تحددا موعدا جديدا للإطلاق.

كان إطلاق الثلاثاء هو الرابع للصاروخ أنغارا-إيه5، وهو نسخة ثقيلة الوزن من صواريخ أنغارا الجديدة التي تم تطويرها لتحل محل صواريخ بروتون ذات التصميم السوفيتي.

وتم تنفيذ عمليات الإطلاق الثلاث السابقة من منصة الإطلاق بليسيتسك في شمال غربي روسيا.

وعقب تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، استأجرت روسيا قاعدة بايكونور الفضائية من كازاخستان واستمرت في استخدامها في معظم عمليات إطلاقها الفضائية.

ويسمح الاتفاق مع كازاخستان لروسيا بالاستمرار في استئجار بايكونور مقابل 115 مليون دولار سنويا حتى عام 2050.

وفيما استمرت شركة روسكوزموس الحكومية الروسية في الاعتماد على بايكونور، قامت السلطات الروسية بتطوير فوستوشني لتكون المنشأة المفضلة لعمليات إطلاق صواريخ أنغارا.

وقد استغرق بناء محطة الإطلاق الفضائية الجديدة وقتا أطول مما كان مخططا له ولم يشهد سوى استخدام محدود حتى الآن.