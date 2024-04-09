"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لولادة هلال شهر شوال التقطت 10 صباحاً

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كشف مركز الفلك الدولي في الإمارات عن الصورة الأولى التي تم التقاطها لهلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره اليوم من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وأوضح المركز أن اللقطة كانت في الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت الإمارات، ويظهر فيها بُعد القمر عن الشمس 7.5 درجات.

ويظهر الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

في أول صورة لهلال شهر شوال



هلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الثلاثاء 09 إبريل 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.5 درجة. يبدو الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد. pic.twitter.com/UnmZurZEw1 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 9, 2024

وأعلنت عدة دولة عربية، من بينها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ومصر ولبنان والعراق، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد. وهو ما أعلنته كذلك لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، واللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات.

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم الثلاثاء في 9 أبريل هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما".

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن "الأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد".

كما أعلنت الكويت والبحرين والسودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان.

وأعلنت فلسطين واليمن وتونس والجزائر الأربعاء أول عيد الفطر، وفق كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من وزارة الأوقاف اليمنية.

أما تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.