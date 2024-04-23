منظور جديد للفضاء.. ناسا تنشر لقطات فلكية مذهلة

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تنشر وكالة ناسا الأميركية بانتظام سلسلة من اللقطات المذهلة تحت عنوان "صور علم الفلك لهذا اليوم"، وبحسب ما نقلته صحيفة Hindustan Times تم التقاط الصور المرصعة بالنجوم باستخدام تقنيات التصوير التلسكوبي الفضائي، التي تفتح عيون العالم على منظور جديد غير مسبوق للفضاء الخارجي:

1. مذنب بونس بروكس

تعرض اللقطة الأولى صورة ساحرة عبارة عن منظر ميداني تلسكوبي واسع بدرجتين لمذنب بونس بروكس الذي تم رصده مع النجم الأصفر اللامع هامال المعروف أيضا باسم ألفا أريتيس.

2. سديم كارينا العظيم

صورة مذهلة لسديم كارينا العظيم أو NGC 3372 وهي واحدة من أكبر مناطق تشكل النجوم في المجرة، يمتد سديم كارينا على أكثر من 300 سنة ضوئية، وهو محاط بسحب الغاز والغبار.

3. كوكبة الشراع

صورة آسرة لنجم منفجر في كوكبة الشراع، منذ حوالي 11000 سنة. وتُظهر موجات صدمية خيطية عملاقة في الضوء المرئي وسط الغاز والغبار.

4. عنقود نجمي كروي

تعرض اللقطة الرائعة أعلاه صورة للعنقود النجمي الكروي أوميغا قنطورس، المعروف أيضًا باسمNGC 2139 . يمتلئ العنقود النجمي بحوالي 10 ملايين نجم أقدم من الشمس، ويبعد حوالي 15000 سنة ضوئية عن الأرض.

5. مجرة مشوهة

قام تلسكوب الفضاء هابل بالتقاط صورة مذهلة للمجرة NGC 7714 الممتدة والمشوهة بسبب اصطدامها بمجرة مجاورة.

6. سديم السباغيتي

تُظهر الصورة البديعة بقايا المستعر الأعظم Simeis 147 أو السديم الخيطي المسمى بسديم السباغيتي. يقع سديم السباغيتي باتجاه مجموعتي كواكب الثور والأوريغا.

7. سديم الملاك

فيما تم وصفه بالفن التجريدي الفضائي المبهر تأتي صورة مذهلة للسديم المغبر NGC 2170، المعروف أيضًا باسم سديم الملاك. تظهر هذه اللوحة النجوم المحيطة بالنجوم الغازية الملونة والمتربة.



سديم الرتيلاء سديم النورس

8. سديم الرتيلاء

توثيق فوتوغرافي رائع لسديم الرتيلاء، المعروف أيضًا باسم 30 دورادوس. يبلغ قطر منطقة تشكل النجوم العملاقة في سحابة ماغلان الكبرى أكثر من ألف سنة ضوئية.

9. سديم النورس

لقطة تقدم صورة سريالية لسديم النورس مكونة من مساحة واسعة من الغاز المتوهج والغبار الذي يشبه رأس الطائر.