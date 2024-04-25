لم تكن موجودة قبل الفيضانات.. الأقمار تظهر بحيرات صغيرة بالإمارات

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بعد أكثر من أسبوع على انتهاء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات، الأسبوع الماضي، نشرت وكالة "ناسا" صورا لأجزاء من دبي وأبوظبي قبل وبعد العاصفة.

بحيرات صغيرة

وأظهرت الصور التي التقطها مرصد الأرض التابع لناسا يوم الجمعة باستخدام بيانات Landsat من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بقعا كبيرة من المياه في جميع أنحاء الصحراء والمناظر الطبيعية في الإمارات، حيث لم يكن هناك أي منها في السابق.

وبدت برك الماء تلك وكأنها بحيرات صغيرة.

كما كتبت وكالة ناسا على موقع مرصد الأرض التابع لها: "ظلت بعض المناطق غارقة في المياه في 19 أبريل/نيسان، عندما مر القمر الصناعي لاندسات 9 فوق المنطقة للمرة الأولى منذ العواصف".

In the United Arab Emirates, a storm system brought more than a year’s worth of rain to some cities earlier this week.



These #Landsat images show flooding around Abu Dhabi before and after the storms with enhanced color to show water in blue. https://t.co/y7OqLmrcH5 pic.twitter.com/4kHEz0eULX — NASA Earth (@NASAEarth) April 19, 2024

أما الصورة الثانية، التي تم التقاطها باستخدام القمر الصناعي OLI-2 (Operational Land Imager 2)، فتظهر الفيضانات في أجزاء عديدة من الإمارة.

وكتبت ناسا: "الصورة ذات لون زائف (النطاقات 6-5-3) للتأكيد على وجود الماء الذي يبدو باللون الأزرق".

أمطار قياسية

يشار إلى أن الأمطار القياسية التي شهدتها الإمارات كانت أدت إلى إغلاق المدارس والشركات، وأوقفت مئات الرحلات الجوية.

في حين أعلنت السلطات عودة الحياة إلى طبيعتها تماما بعد أيام قليلة من العاصفة.

إعادة فتح إجراءات السفر في مطار دبي

بدوره، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة إن الأجزاء الشرقية من البلاد وصلت إلى 250 ملم – 10 بوصات – من الأمطار في أقل من 24 ساعة.

وعلى النقيض من ذلك، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة عادة هطول أمطار يتراوح من 5.5 إلى 8 بوصات سنويا على مدار عام كامل.