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ظواهر فلكية نشهدها خلال ساعات.. اقترانات للقمر مع 3 كواكب و"لا علاقة لها بالزلازل"

رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض"

العربية.نت
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تشهد الكرة الأرضية عدة ظواهر فلكية خلال الساعات القادمة، تتمثل بـ3 ظواهر نادرة تبدأ أولها، اليوم السبت، باقتران القمر مع كوكب زحل الملقب بـ"لؤلؤة المجموعة الشمسية".

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه في "فيسبوك"، أن توقيت الظواهر الفلكية سيكون مختلفًا في الوطن العربي، مؤكدًا أن اقتران الأجرام السماوية هو عبارة عن رؤية إحداهم في السماء، لكن المسافة الحقيقية بعيدة جدًا وتقدر بمئات الملايين أو من الكيلومترات.

كما أكد أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

وشدد على أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، مضيفاً أنه لو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين".

اقتران القمر وكوكب زحل فجر 4 مايو

وأشار أولا إلى الاقتران الذي يحدث بين القمر وكوكب زحل فجر اليوم، موضحًا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة في الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يختفي المشهد مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب المريخ 5 مايو

وغدًا الأحد 5 مايو تحدث ظاهرة أخرى، وهي عبارة عن اقتران للقمر مع كوكب المريخ، قبل شروق شمس يوم 5 مايو، ويتم رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وذلك عند الساعة 4:20 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويختفي أيضًا مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 مايو

وبعد غد هناك ظاهرة أخرى عبارة عن اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 مايو، إذ يعد الكوكب الأقرب إلى الشمس، وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا بتوقيت القاهرة، ويمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة، وتختفي مع شروق الشمس أيضًا.

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