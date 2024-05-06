رغم حوادث طائراتها.. "بوينغ" تستعد لإرسال رواد ناسا إلى الفضاء

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بعد سنوات من التأخير والعثرات، تستعد شركة "بوينغ" أخيراً لإرسال رواد من وكالة "ناسا" الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية.

إنها أول رحلة لكبسولة "مركبة" ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ وعلى متنها طاقم، اثنان من طياري "ناسا" الذين سيقومون بفحص المركبة الفضائية أثناء القيادة التجريبية والإقامة لمدة أسبوع في المحطة الفضائية.

"الرحلة التجريبية الأخيرة"

وتُعدّ هذه الرحلة التجريبية الأخيرة لـ"ستارلاينر" قبل بدء عملياتها بشكل منتظم، مهمةً جداً للشركة العملاقة في الطيران التي تضرّرت سمعتها في المرحلة الأخيرة.

وقد لجأت ناسا إلى الشركات الأميركية لركوب وإرسال رواد الفضاء بعد تقاعد المكوكات الفضائية، وقامت شركة SpaceX التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بتسع رحلات لصالح وكالة "ناسا" منذ عام 2020، في حين تمكنت شركة بوينغ من إدارة رحلتين تجريبيتين فقط.

Boeing is on the cusp of launching its first crewed mission to the International Space Station using its Starliner spacecraft. NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are set to launch atop an Atlas V rocket on Monday, May 6, at 10:34 pm EDT (0234 UTC).



Before liftoff,… pic.twitter.com/sCKHywp6Np — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 6, 2024

ويتمنى مدير برنامج بوينغ، مارك نابي -بحسب موقع "فورتشن"- أن تكون ستارلاينر على طول الطريق المركبة المفضلة، قائلاً: "ليس هناك شك في ذلك، لكننا هنا الآن".

ومن المقرر إطلاق العرض التوضيحي لرواد الفضاء الذي طال انتظاره للشركة مساء اليوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024.

وشريطة أن تسير هذه التجربة على ما يرام، ستقوم ناسا بالتناوب بين شركتي بوينغ وسبايس إكس لنقل رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية.

حوادث بوينغ

يذكر أن "بوينغ" تعرضت لعدة أزمات منها الحوادث المتكررة لطائراتها من طراز ماكس737، خلال الفترة الماضية استوجبت التحقيق حول معايير السلامة لديها.

كما أنه رغم عدم مرور شهرين على وفاة مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت التي لم يفك لغزها حتى الآن توفي جوشوا دين مدقق الجودة السابق في شركة Spirit AeroSystems الموردة لشركة بوينغ وأحد أوائل المبلغين عن عيوب التصنيع في طائرة ماكس737، بعد "صراع مع عدوى مفاجئة وسريعة الانتشار".