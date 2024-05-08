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Boeing's Starliner capsule atop an Atlas V rocket is rolled out to the launch pad at Space Launch Complex 41, Saturday, May 4, 2024, in Cape Canaveral, Fla. NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams will launch aboard to the International Space Station, scheduled for liftoff on May 6, 2024. (AP Photo/Terry Renna)
كبسولة ستارلاينر على متن الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحملها إلى الفضاء
الفضاء

بوينغ تؤجل إطلاق أول صاروخ مأهول لها للفضاء لإصلاح صمام تالف

ناسا تسعى لإطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر الفضائية في 17 مايو

العربية.نت ، وكالات
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قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الثلاثاء، إنها أجلت الموعد المستهدف للمحاولة التالية لإطلاق كبسولة ستارلاينر الفضائية من إنتاج بوينغ لاستبدال صمام الضغط في صاروخها الداعم.

ولن يكون الموعد الجديد لأول رحلة تجريبية مأهولة لكبسولة الفضاء قبل 17 مايو.

وتحظى الرحلة الأولى للمركبة "سي. إس. تي-100 ستارلاينر" باهتمام كثيرين، إذ ستحمل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وتأجلت كثيراً في وقت تسعى فيه شركة بوينغ للتنافس مع سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لنيل حصة أكبر من أعمال ناسا المربحة.

كبسولة ستارلاينر على متن الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحملها إلى الفضاء
كبسولة ستارلاينر على متن الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحملها إلى الفضاء

وتأجلت الرحلة التجريبية مساء الاثنين قبل أقل من ساعتين من بدء العد التنازلي بعد اكتشاف عطل في صمام تنظيم الضغط في خزان الأكسجين السائل في المرحلة العليا لصاروخ من المقرر أن يطلق الكبسولة الجديدة إلى المدار.

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وأعد الصاروخ، وهو مكون منفصل عن كبسولة ستارلاينر، للمهمة "تحالف الإطلاق المتحد" (يو. إل. إيه)، وهو مشروع مشترك بين بوينغ ولوكهيد مارتن.

وبعد تأجيل محاولة الإطلاق يوم الإثنين، أعلنت ناسا وبوينغ والتحالف أنهم سيسعون للمحاولة مرة أخرى يوم الجمعة.

لكن ناسا قالت لاحقاً إن هناك حاجة لمزيد من الوقت بعد أن قرر التحالف "إزالة واستبدال" صمام الضغط المعيب. وقالت ناسا إن ذلك سيتطلب إعادة الصاروخ إلى حظيرته اليوم الأربعاء لإجراء الإصلاحات وفحص التسرب وغيره قبل محاولة الإطلاق الثانية.

وقالت ناسا إن تلك الإصلاحات أجلت موعد الإطلاق المحتمل لأسبوع آخر.

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