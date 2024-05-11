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عاصفة شمسية (آيستوك)

طالت "GPS".. عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض

دبي - العربية.نت
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لأول مرة منذ عقدين، ضربت الأرض مساء الجمعة عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما أعلنت وكالة أميركية.

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وذكرت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.

كما قالت إن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر.

عاصفة شمسية (آيستوك)
عاصفة شمسية (آيستوك)

في حين يتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات، وفق الوكالة.

"عواصف الهالوين"

يذكر أن آخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية حينها، حسب الوكالة.

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