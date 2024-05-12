صور ساحرة لأضواء الشفق بسماء أميركا اللاتينية بعد العاصفة الشمسية
الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي تقول إن من المرجح أن تستمر العاصفة المغناطيسية الأرضية خلال مطلع الأسبوع
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تسببت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية منذ عقدين، والتي نتجت عن انفجارات شمسية، في ظهور أضواء مبهرة في أجزاء من أميركا اللاتينية أثناء الليل، بما في ذلك ظهور نادر في المكسيك.
وفي مكسيكالي، وهي مدينة صحراوية تقع على الحدود الشمالية للمكسيك على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق القطب الشمالي، حيث تشيع الأضواء الشمالية، أضاءت التدرجات اللونية الوردية والأرجوانية سماء الليل.
وفي تشيلي، حيث تُعرف الأضواء باسم الشفق الأسترالي، أو الأضواء الجنوبية، نشرت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للسماء باللونين الأحمر والأرجواني في مدينة بونتا أريناس.
وذكرت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين أن ألوانا مماثلة أضاءت السماء في مدينة أوشوايا في باتاجونيا.
وقالت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن من المرجح أن تستمر العاصفة المغناطيسية الأرضية خلال مطلع الأسبوع.
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