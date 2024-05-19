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تعبيرية عن النيازك (أيستوك)

رصدوا نيزكاً بين بلدين مرّ فوق رأس امرأة.. مشاهد وثقت

دبي - العربية.نت
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في حدث فلكي نادر، سقط نيزك أزرق في السماء المشتركة بين إسبانيا والبرتغال.

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رصدوه بين البلدين

فقد أشارت تقارير إعلامية إلى رصد نيزك في السماء بين البلدين مساء السبت، حيث سقط وأذهل المواطنين بلونه الأزرق الساطع، وفقاً لصحيفة "الإندبندنت".

وأوضح مراقبون أنهم تطلعوا إلى التقاط زخات نيزك Lyrid منذ مدة، فرصدوا بأن ذروة النشاط لهذا العام ستكون يومي 21 و22 أبريل/نيسان.

كما لفتوا إلى احتمال وصول ما يقارب 20 نيزكا إلى الأرض.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها ما أظهر امرأة ترقص في الشارع، بعد أن مر وميض من اللونين الأزرق والأخضر عبر السماء فوقها.

وأظهرت مقاطع أخرى تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقا باسم Twitter، سباق النيزك عبر السماء.

كذلك ظهر آخرون ضمن مهرجانات موسيقية، وأشخاص في مخيمات يرصدون هذا الحدث.

ذهول وإعجاب

يشار إلى أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان قد وصل النيزك إلى سطح الأرض، لكن بعض المعلومات أشارت إلى أنه ربما سقط بالقرب من بلدة كاسترو داير.

فيما أفادت معلومات أخرى بأنه كان أقرب إلى بينهيرو، حيث تبعد المسافة بين المكانين 309 كم.

ولفت رجال إطفاء بأنهم تفقدوا مكان سقوط النيزك، مؤكدين أنهم وحتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لم يتمكنوا من العثور على أي شيء.

إلى ذلك، ذهل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مما رأوه، تاركين تعليقات كثيرة تحت الفيديوهات تتحدث عن الأمر.

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