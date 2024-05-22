ملاءات سرير بدون فيروسات.. تنظيف في درجة الحرارة المثلى

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يتطلب غسل الوسائد واللحاف وملاءات السرير عناية كبيرة، وفي بعض الأحيان يدور جدل عدد المرات ودرجات الحرارة المناسبة لضمان الغسل الصحيح لأغطية الفراش من أجل الحفاظ على بيئة صحية.

بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Express البريطانية، هناك قاعدة عامة بأنه يجب غسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين، وبالتالي فإنه يكون من المناسب الاحتفاظ بمجموعة احتياطية أو اثنتين للتناوب في الاستخدام وللتدوير.

ينصح الخبراء بأنه إذا كان هناك شخص في المنزل يعاني من الحساسية، فمن المقترح أن يتم غسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع كوسيلة مثالية لإبقائه نظيفًا قدر الإمكان، وعلى الرغم من أن ملاءات السرير قد لا تبدو متسخة دائمًا، فإن هذا لا يعني أنه ليست هناك بكتيريا كامنة.

40 درجة مئوية

يوجد في الكثير من الحالات ملصقات تحمل إرشادات وتعليمات للعناية بالمنتج، كما يوصي الخبراء بأن يتم "غسل معظم الأقمشة في درجة حرارة دافئة تصل إلى 40 درجة لأن ذلك يساعد على إزالة الأوساخ وزيوت الجسم الطبيعية ويقضي على الجراثيم." وفي حالة اختيار الانتظار لفترة أطول من أسبوع قبل غسل ملاءات الأسرة، فربما يكون هناك حاجة إلى رفع درجة الحرارة، لتصل إلى 60 درجة مئوية بحسب ترجيحات بعض خبراء الغسيل.

مواسم البرد والإنفلونزا

يرى عدد من الخبراء أنه بعد فترة طويلة من الغسيل بدرجة حرارة منخفضة، ستبقى بعض البكتيريا على الملاءات وأغطية الوسائد، خاصة إذا لا يتم تركها لتجف في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مما يعني "أنه سوف تظهر لها رائحة بسرعة أكبر".

وعلى الرغم من اتفاق آراء الأغلبية من الخبراء على أن 40 درجة مئوية تميل إلى أن تكون "درجة الحرارة المثالية" لغسل ملاءات السرير، لكنهم أضافوا: "إنه إذا تم ترك الملاءات لفترة أطول قليلاً مما ينبغي، فربما يجب التفكير في غسلها بدرجات حرارة أعلى، خاصة في موسم البرد والأنفلونزا".