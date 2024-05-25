رغم "أزمة الهيليوم".. "ستارلاينر" مستعدة للانطلاق في أول يونيو

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رغم التأجيلات المتكررة بسبب "أزمة الهيليوم"، قال مديرو ناسا أمس الجمعة إنهم واثقون من أن كبسولة طاقم ستارلاينر التي تأخرت كثيرًا من "بوينغ" يمكن إطلاقها بأمان "كما هي" في الأول من يونيو المقبل، قائلين إن تسربًا صغيرًا للهيليوم في نظام الدفع الخاص بالسفينة لا يشكل خطرا بشأن سلامة الطيران.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، إن التحليلات والاختبارات التي أجريت على مدار 3 أسابيع، أثبتت أنه حتى لو فشلت سدادة مطاطية في إحكام إغلاق الثغرة المؤدية إلى محرك الدفع المحدد بالكامل أثناء الطيران - مما أدى إلى معدل تسرب أسوأ 100 مرة مما لوحظ حتى الآن - لا يزال بإمكان طائرة Starliner الطيران بأمان.

وأضاف: "إذا كنا مخطئين بشأن شيء ما، فيمكننا التعامل مع ما يصل إلى أربعة تسريبات أخرى".. "ويمكننا التعامل مع هذا التسرب على وجه التحديد إذا زاد معدل التسرب، حتى بما يصل إلى 100 مرة في هذه (وحدة الدفع)".

وعن سبب تأخير الإطلاق مجدداً، قال ستيتش "لأننا كنا بحاجة إلى تخصيص الوقت للعمل من خلال هذا التحليل، وفهم تسرب الهيليوم وفهم تداعيات ذلك".

كما أنه يمنح القوى العاملة إجازة خلال عطلة نهاية الأسبوع في "يوم الذكرى"، وهو يوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة الأميركية يحتفل به في آخر يوم اثنين من شهر مايو، لتكريم الجنود الأميركان الذين قتلوا في ساحات المعارك.

رحلة تستغرق 10 أيام

ويخطط عضوا طاقم ناسا ستارلاينر، القائد باري "بوتش" ويلمور ومساعد الطيار سونيتا ويليامز، للعودة إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا يوم الثلاثاء المقبل للتحضير للانطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء على متن صاروخ أطلس 5 في الساعة 12:00. 25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 1 يونيو.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف ترسو في محطة الفضاء الدولية في اليوم التالي وتعود إلى الأرض في 10 يونيو.

كان ويلمور وويليامز بصدد الاستعداد للإطلاق في 6 مايو عندما تم إلغاء العد التنازلي بسبب مشاكل في صمام تخفيف ضغط الأكسجين في المرحلة العليا لمركبة أطلس 5 سنتور. قام صانع الصواريخ United Launch Alliance بسحب المعزز إلى منشأة المعالجة واستبدل الصمام دون وقوع أي حادث.

وفي الوقت نفسه، بدأ مهندسو بوينغ تحقيقًا تفصيليًا في تسرب صغير للهيليوم في إحدى وحدات الدفع الأربع في ستارلاينر، والمعروفة باسم "بيوت الكلاب"، والذي ظهر عند إغلاق الصمامات كجزء من إجراءات ما بعد التنظيف العادية.

تم تتبع التسرب في النهاية إلى فتحة حيث تتجمع خطوط الوقود الدافعة التي تغذي نظامًا محددًا للتحكم في التفاعل في بيت الكلب بالميناء. تم تجهيز Starliner بـ 28 طائرة RCS، ويستخدم الهيليوم للضغط على خطوط الوقود، وفتح وإغلاق الصمامات في كل بيت للكلاب حسب الحاجة.

ونظرًا لاحتمال وجود آثار للوقود شديد السمية في الأنابيب، لم يكن من الممكن استبدال الختم أو حتى فحصه بينما كانت الكبسولة لا تزال متصلة بـ Atlas 5، لذا تعين أولاً إرجاع Starliner إلى حظيرة المعالجة التابعة لشركة Boeing في مطار كينيدي، الأمر الذي أدى إلى تأخير أطول.

ومن جانبها أمرت ناسا وبوينغ بإجراء اختبارات وتحليلات لفهم التسرب بشكل كامل ونوع المشاكل التي قد يسببها أثناء الطيران، ولا يبدو أن معدل التسرب الملحوظ يشكل مصدر قلق، لكن المهندسين كانوا بحاجة إلى اكتساب الثقة بأن الأمر لن يتفاقم بشكل كبير، وأرادوا أيضًا التأكد من عدم تأثر أي أنظمة أخرى، بحسب "ناسا".