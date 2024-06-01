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FILE - Space flight participant Yusaku Maezawa attends a news conference ahead of the expedition to the International Space Station at the Gagarin Cosmonauts' Training Center in Star City outside Moscow, Russia, on Oct. 14, 2021. Maezawa said Friday, Dec. 9, 2022 that K-pop star TOP will be among the eight crew members who will join him on a flyby around the moon on a SpaceX spaceship next year. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP, File)
يوساكو مايزاوا
الفضاء

بسبب "سبيس إكس".. ملياردير ياباني يضطر لإلغاء رحلته للقمر

يوساكو مايزاوا يلغي رحلة "دير مون" الخاصة حول القمر بسبب عدم اليقين بشأن تطوير صاروخ "سبيس إكس"

العربية.نت – وكالات
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ألغى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رحلته المخطط لها حول القمر في مركبة لـ"سبيس إكس" بسبب عدم التأكد من وقت حدوث ذلك.

وكان رجل الأعمال قد دشّن في 2018 خططاً لزيارة إلى القمر. واشترى مقاعد لثمانية من رفاقه في عام 2022 فيما ستكون رحلته الفضائية الثانية بعد رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية روسية من طراز سويوز في عام 2021.

يوساكو مايزاوا خلال مهتمته السابقة للفضاء
يوساكو مايزاوا خلال مهتمته السابقة للفضاء
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كان مايزاوا يتحدث عن زيارة إلى القمر في 2023، وهو هدف اعتبره مراقبو الفضاء متفائلاً للغاية بالنظر لتقدم مشروع يونغ سبيس في سبيس "إكس". وكانت مهمة "دير مون" ستصبح أول رحلة خاصة حول القمر.

وقالت المهمة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الفريق كان يهدف في الأساس إلى القيام برحلة حول القمر وتضم عددا من المشاهير بحلول نهاية العام الماضي، لكن ذلك صار "غير ممكن".

وفي بيان صدر السبت على موقعها الإلكتروني قالت المهمة إن المشروع أصبح "غير قابل للتحقق". وأضافت: "في غياب جدول زمني واضح ويقين على المدى القريب، اتخذ مايزاوا بقلب مثقل القرار الحتمي بإلغاء المشروع.. إلى جميع الذين دعموا هذا المشروع وكانوا يترقبون هذا المسعى، نقدر ذلك بشدة ونعتذر عن هذه النتيجة".

ولم يتطرق البيان لمزيد من التفاصيل بشأن سبب الإلغاء.

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