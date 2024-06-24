بسرعة 34 ألف كم/س.. كويكب من الفئة الخطرة يمر قرب الأرض خلال أيام

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من المرتقب أن يمر الكويكب "2024 MK" على مقربة كبيرة من الأرض، يوم السبت القادم (29 يونيو)، بحسب ما كشف عنه مركز الفلك الدولي.

وذكر المركز أن مرور "2024 MK" سيحدث يوم السبت على الساعة 01:41 ظهرا بتوقيت غرينتش، وسيقع الكويكب حينها على مسافة 295 ألف كلم من الأرض فقط، وهي تمثل ثلثي بعد القمر عن الأرض.

وأضاف: "تم اكتشاف هذا الكويكب قبل عدة أيام، وتحديدا يوم 16 يونيو الحالي، ويبلغ قطره 187 مترا، وهو مصنف من فئة الكويكبات محتملة الخطورة (Potentially Hazardous Asteroid)".

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سيمر الكويكب (2024 MK) على مقربة كبيرة من الأرض يوم السبت 29 يونيو/حزيران 2024م، وذلك في الساعة 01:41 ظهرا بتوقيت غرينتش، وسيقع الكويكب حينها على مسافة 295 ألف كم من الأرض فقط، وهي تمثلي ثلثي بعد القمر عن… pic.twitter.com/KOWF4IQ5QK — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 24, 2024

وأوضح أن "ما يميز هذا الحدث أن الكويكب سيكون لامعا جدا عند اقترابه من الأرض ليصل إلى القدر 8.6، بمعنى أنه يمكن رؤيته باستخدام منظار بسيط إذا عرف موقعه في السماء".

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه لم يمر كويكب بالقرب من الأرض بهذا اللمعان منذ أكثر من 12 عاما.

وأضاف: "ضمن ما هو مكتشف حاليا، فإنه لن يتكرر مثل هذا المرور حتى عام 2028. وستكون سرعة الكويكب أثناء مروره بالقرب من الأرض حوالي 34 ألف كيلومتر في الساعة".

وبالنسبة للمنطقة العربية، قال مركز الفلك الدولي "إن مرور الكويكب سيحدث نهارا، وبالانتظار حتى حلول الظلام في شرق العالم العربي يوم 29 يونيو وارتفاع الكويكب في السماء، بحدود الساعة 05:30 عصرا بتوقيت غرينتش، فإن لمعان الكويكب سينخفض إلى القدر 10، بمعنى أنه يحتاج تلسكوب صغير لمشاهدته". وأضاف أنه "هناك اهتمام عالمي بهذا المرور وهناك العديد من الجهات العالمية التي ستقوم ببث الحدث على الهواء مباشرة".