فشل صاروخ سبيس إكس يخلف أقمار ستارلينك في مدار خطأ

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فشل صاروخ سبيس إكس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد، ما ترك أقمار الإنترنت التابعة للشركة في مدار منخفض للغاية إلى حد أنه يتوقع أن تسقط في الغلاف الجوي وتحترق.

وانطلق صاروخ فالكون 9 من كاليفورنيا مساء الخميس حاملاً 20 قمراً صناعياً من طراز ستارلينك. إلا أنه بعد عدة دقائق تعطل محرك المرحلة العليا.

وألقت شركة سبيس إكس يوم الجمعة باللوم على تسرب الأكسجين السائل.

وقالت الشركة إن مراقبي الطيران تمكنوا من الاتصال بنصف الأقمار الصناعية وحاولوا دفعها إلى مدار أعلى باستخدام أجهزة الدفع الأيونية الموجودة على متنها.

ولكن لم يكتب للمحاولة النجاح مع انخفاض مدارها على ارتفاع 135 كيلومتراً فقط فوق الأرض - أي أقل من نصف الارتفاع المستهدف.

وقالت الشركة على موقع إكس: "من غير المرجح أن يكون الحد الأقصى المتاح لدينا كافياً لرفع الأقمار الصناعية بنجاح".

وأضافت أن الأقمار الصناعية ستعود إلى الغلاف الجوي وتحترق. ولم تأت على ذكر موعد عودتها.

ويوفر أكثر من ستة آلاف قمر صناعي من طراز ستارلينك موجودة في الفضاء حالياً خدمة الإنترنت للعملاء في بعض المناطق النائية في العالم.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث سيؤثر على رحلات طاقم سبيس إكس القادمة أم لا. ومن المقرر أن يقوم ملياردير برحلة فضائية في 31 يوليو من فلوريدا مع خطط لأول عملية سير خاصة في الفضاء، تليها في منتصف أغسطس رحلة رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

قال رجل الأعمال الذي سيقود الرحلة الخاصة، جاريد أيزكمان، يوم الجمعة إن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس لديه "سجل حافل لا يصدق".

وحدث آخر فشل إطلاق عام 2015 أثناء عملية شحن لمحطة فضائية. وانفجر صاروخ آخر في العام التالي أثناء اختباره على الأرض.

وقال إيلون ماسك، مالك سبيس إكس، إن معدل الطيران المرتفع سيجعل من السهل تحديد المشكلة وتصحيحها.