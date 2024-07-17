تقلل عدد جرعات الإشعاع.. ابتكار طريقة جديدة لعلاج الأورام

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توصل علماء روس لابتكار طريقة تساعد على تقليل عدد جرعات الإشعاع وزيادة تأثير الإشعاع المؤين بنفس الفعالية مقارنة بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان الذين لم يساعدهم العلاج التقليدي.

ولفت موقع الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية إلى أن الطريقة الجديدة التي ابتكرها متخصصون في الوكالة لعلاج الأورام الخبيثة تتضمن استخدام دقائق أكسيد الحديد النانوية.

وأوضحت الوكالة في بيان: "ابتكر متخصصون من مركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية في روسيا طريقة جديدة للعلاج المركب للأورام الخبيثة باستخدام دقائق أكسيد الحديد النانوية وحصلوا على براءة اختراع عن ابتكارهم".

وذكر البيان أنه من المتوقع انخفاض الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي عند استخدام هذه الطريقة، فضلا عن زيادة مدة وتحسين نوعية حياة مرضى السرطان.