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A non-working marketing model of Tesla Inc.'s proposed Optimus humanoid robot, aka Tesla Bot, is on display at the Westfield Garden State Plaza in Paramus, New Jersey, on Thursday, November 2, 2023. (AP)
روبوت أوبتيموس
تسلا

ماسك: تسلا ستستخدم روبوتات شبيهة بالبشر العام المقبل

شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تأمل" رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026

العربية.نت
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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الاثنين، إن الشركة ستبدأ "إنتاجاً منخفضاً" لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخلياً في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.

وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تأمل" رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

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وكان ماسك قد قال في أبريل إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادراً على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام، وإنه قد يكون جاهزاً للبيع في نهاية 2025.

وتطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة "هيونداي موتور" روبوتات شبيهة بالبشر منذ عدة سنوات. وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزاً محتملاً في العمالة وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والتصنيع.

ولدى ماسك تاريخ من الفشل في الوفاء بوعود جريئة مقطوعة لبورصة وول ستريت.

وصعدت أسهم تسلا نحو 1% في معاملات ما قبل فتح سوق الأسهم اليوم الاثنين.

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