لأول مرة.. قلب من التيتانيوم بصدر مريض حي

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لأول مرة، تم زرع القلب الميكانيكي بالكامل الذي صنعته شركة BiVACOR، والذي يستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، داخل صدر إنسان. بحسب ما نشره موقع New Atlas، تمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في إبقاء المرضى على قيد الحياة أثناء انتظارهم لإتمام عمليات زراعة القلب.

مضخة دم دوارة ثنائية البطين

وتم زرع القلب الاصطناعي الكامل TAH كجزء من دراسة جدوى مبكرة أشرفت عليها الإدارة الأميركية للغذاء والدواء FDA. وفقًا لبيان من معهد تكساس للقلب حيث أجريت جراحة الزرع، فإن القلب "هو مضخة دم دوارة ثنائية البطين مصنوعة من التيتانيوم مع جزء متحرك واحد يستخدم دوارًا معلقًا مغناطيسيًا يضخ الدم ويحل محل البطينين في القلب الفاشل".

دوار مغناطيسي معلق

وتقول الشركة بيفاكور، التي تعمل على الجهاز منذ عام 2013، إن ميزة استخدام دوار مغناطيسي معلق لدفع وظيفة الدورة الدموية في الجهاز هي أنه لا يوجد احتكاك، والذي يمكن أن يكون قوة مدمرة للآلات لدرجة أن العلماء يبحثون عن طرق للحد من آثاره.

تكنولوجيا ماغليف

ولا يعد الجهاز بأي حال من الأحوال أول قلب اصطناعي يتم استخدامه - فقد تم إجراء أول عملية زرع ناجحة في عام 1969 - ولكنه أول من يستخدم هذا الاستخدام الجديد لتكنولوجيا ماغليف (دوار مغناطيسي معلق). يستخدم القلب الاصطناعي الذي يبلغ حجمه قبضة اليد تقريبًا وحدة تحكم خارجية صغيرة قابلة لإعادة الشحن لإبقائه يعمل، وهو قادر على الدفع عبر الدم بمعدل 12 لترًا في الدقيقة، وهو ما يكفي، كما تقول شركة بيفاكور المنتجة، للسماح للذكر البالغ بممارسة الرياضة.

فترة أطول تقنيًا

وتشير الشركة أيضًا إلى أن القلوب الاصطناعية الأخرى تعتمد على أغشية بوليمرية مرنة لضخ الدم، ولكن مثل هذه المكونات يمكن أن تتآكل. مع تعليق جزء واحد فقط من خلال المغناطيسية - وبدون صمامات - يمكن أن يستمر قلب بيفاكور تقنيًا لفترة أطول. ومع ذلك، فإن القلب المصنوع من التيتانيوم مخصص فقط لإبقاء المريض على قيد الحياة أثناء انتظاره لعملية زرع القلب، وهو ما كان دائمًا هدف تطوير القلب الميكانيكي بالكامل في هذه المرحلة من عمليات زراعة القلب.

الإبقاء على قيد الحياة

يؤثر قصور القلب على ما لا يقل عن 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وفقًا لجمعية القلب الأميركية، تضاعف الطلب على عمليات زرع القلب على مدار الثلاثين عامًا الماضية أو نحو ذلك، ونتيجة لذلك، فإن هناك أكثر من 3400 مريض ينتظرون عمليات زرع حاليًا. إذا اجتاز قلب التيتانيوم من شركة بيفاكور التجارب السريرية، فربما يقطع شوطًا طويلاً في إبقاء هؤلاء المرضى - والعديد غيرهم - على قيد الحياة حتى يتم استبدال القلب.