في توقيت قاتل.. نتنياهو يتخلى عن ترمب ويحذف صورته

في توقيت قاتل، أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت الصورة لنتنياهو وهو يجلس بجانب ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض تحتل هذا الموقع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة مع الرئيس الأميركي.

وتصدرت صورة أخرى لنتنياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار "يا مواطني إسرائيل، سنعود إلى الحياة".

واحتفظ نتنياهو بصورته مع ترمب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترمب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأميركي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.