شاهد.. سطو ميليشيات على محل صيد في طرابلس

يواصل عدد من الميليشيات في طرابلس، ترويع السكان عبر أعمال النهب والسرقة.

وفي جديد تلك الممارسات والانتهاكات، أظهر فيديو نشرتاه وسائل اعلام محلية، تصدي صاحب محل بيع مستلزمات صيد في طرابلس لمحاولة سطو مسلح نفذها عناصر يستقلون سيارات بعضها تحمل شعارات "الكتيبة 301 مشاة" المقربة من وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا.

وأظهر المقطع المصور، فرار وهلع في صفوف المهاجمين بعد أن فاجأهم البائع بدفاعه عن محله.

فيديو > صاحب محل بيع مستلزمات صيد في #طرابلس يتصدى لمحاولة سطو مسلح نفذها عناصر يستقلون سيارات بعضها تحمل شعارات " الكتيبة 301 مشاة " المقربة من وزير داخلية الوفاق لتتحول المحاولة من سطو إلى فرار وهلع في صفوف المهاجمين بعد أن فاجأهم البائع بدفاعه عن محله ورزقه. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/DgIYrOdmjg — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 12, 2021

ميليشيات وفصائل وولاءات

يشار إلى أن عمليات السطو هذه ليست الأولى في العاصمة من قبل الميليشيات، فقبل أسبوع، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن سرقة 750 مترا من أسلاك الكهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وطالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في غربي البلاد على يد "الميليشيات "بشكل شبه يومي، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن.

وتتواجد في العاصمة الليبية عدة فصائل مسلحة، بعض يدين بالولاء لباشاغا والآخر لرئيس الوفاق فايز السراج، فيما توجد ميليشيات أخرى أيضا متعددة الولاءات.