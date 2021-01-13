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شاهد.. سطو ميليشيات على محل صيد في طرابلس

عناصر تقاتل إلى جانب ميليشيات الوفاق في ليبيا - فرانس برس

شاهد.. سطو ميليشيات على محل صيد في طرابلس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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يواصل عدد من الميليشيات في طرابلس، ترويع السكان عبر أعمال النهب والسرقة.

وفي جديد تلك الممارسات والانتهاكات، أظهر فيديو نشرتاه وسائل اعلام محلية، تصدي صاحب محل بيع مستلزمات صيد في طرابلس لمحاولة سطو مسلح نفذها عناصر يستقلون سيارات بعضها تحمل شعارات "الكتيبة 301 مشاة" المقربة من وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا.

وأظهر المقطع المصور، فرار وهلع في صفوف المهاجمين بعد أن فاجأهم البائع بدفاعه عن محله.

ميليشيات وفصائل وولاءات

يشار إلى أن عمليات السطو هذه ليست الأولى في العاصمة من قبل الميليشيات، فقبل أسبوع، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن سرقة 750 مترا من أسلاك الكهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وطالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في غربي البلاد على يد "الميليشيات "بشكل شبه يومي، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن.

وتتواجد في العاصمة الليبية عدة فصائل مسلحة، بعض يدين بالولاء لباشاغا والآخر لرئيس الوفاق فايز السراج، فيما توجد ميليشيات أخرى أيضا متعددة الولاءات.

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