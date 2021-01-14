أجرى عمليات جراحية.. ضبط طالب افتتح عيادة لعلاج المرضى بمصر

تمكنت السلطات المصرية من ضبط طالب انتحل صفة طبيب، وافتتح عيادة لعلاج المرضى بمحافظة سوهاج جنوب البلاد.

وقامت إدارة جرجا الصحية بمحافظة سوهاج بالتحفظ على شخص يزاول مهنة الطب وينتحل صفة طبيب بمدخل العسيرات، وتبين أنه افتتح عيادة بقرية البربا، وعقب تداول معلومات عن ذلك وخشية افتضاح أمره، أغلقها وهرب من المكان ليقوم بفتح عيادة أخرى بمدخل منطقة العسيرات القريبة من المدينة.

وذكرت الإدارة الصحية بالمدينة أنه وبعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، تمت مداهمة العيادة الجديدة، وعثر فيها على غرفة كشف وغرفة عمليات وغرفة إقامة، وتم استدعاء الطبيب ولكنه حاول الهروب من العيادة وجرى على الفور التحفظ عليه.

وضبطت السلطات في العيادة أجهزة ضغط وسكر وأدوات جراحية حيث يقوم بعمل عمليات صغرى بالمكان ويقوم بالكشف على المرضى وإيهامهم بالعلاج، وتبين من أوراقه أنه طالب بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة وأوراق أخرى تفيد أنه طالب بكلية طب في دولة روسيا ولم يتم التأكد رسميا منها.

وقررت السلطات إغلاق العيادة وعمل محضر بمركز شرطة العسيرات وإحالة الطالب للنيابة للتحقيق.