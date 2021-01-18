فضيحة في نادٍ مصري عريق.. حلوى بأشكال مخلة

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل في مصر بسبب احتفال بعيد ميلاد أقامته عدة سيدات، تناولن فيه حلوى على هيئة صور مخلة وفاضحة.

وتداول بعض رواد التواصل صورا - تمتنع العربية.نت عن نشرها - لعيد ميلاد في ناد مصري شهير وعريق أقامته سيدات من أعضاء النادي تناولن فيه حلوى على هيئة صور فاضحة ومخلة تتنافى مع التقاليد المصرية والآداب، وتم نشرها في غروبات خاصة بهن وتبادلن الصور عبر صفحاتهن على مواقع التواصل، ما شكل جريمة خدش للحياء العام وإثارة للغرائز.

وتسربت الصور للصفحات العامة على مواقع التواصل، ما دعا نشطاء ومغردين للمطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة السيدات المشاركات في الاحتفال للتحقيق، كما طالبوا بالتحقيق مع مسؤولي النادي، الذين سمحوا بإقامة مثل هذا الاحتفال.

من جانبهم، طالب أعضاء النادي بالتحقيق وشطب عضوية هؤلاء السيدات من سجلات النادي الذي يعد من أرقى الأندية في مصر.