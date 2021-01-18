.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"لا تلتصقوا بولي الفقيه".. أنصار حزب الله ينقضون على محلل

مناصرون لحزب الله يرفعون رايته في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

"لا تلتصقوا بولي الفقيه".. أنصار حزب الله ينقضون على محلل

محلل سياسي يشعل غضب أنصار حزب الله.. بعد أن قال: "لا يمكن لحزب الله أن يستمر بسياسته هذه"، قائلاً "أنا تحت إمرة الولي الفقيه"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شن أنصار حزب الله في لبنان خلال الساعات الماضية، حربا شعواء ضد المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير.

وعلى الرغم من أن قصير لم يصرح يوما بمواقف حادة تتعارض بشكل جذري مع سياسة حزب الله، بل كان العديد من أنصار الحزب يعتبرونه حليفاً، فقد هاجم أنصار "ولي الفقيه" الرجل بشراسة، تراوحت بين التهديد والوعيد والقدح والذم.

وكان قصير قال في مقابلة بثت الأسبوع الماضي على قناة تابعة لحليف حزب الله اللصيق، رئيس مجلس النواب نبيه بري: "لا يمكن لحزب الله أن يستمر بسياسته هذه قائلاً أنا تحت إمرة الولي الفقيه".

كما أضاف: على الحزب أن يعود إلى لبنان.

دعوة للشيعة

ولعل أهم ما قاله المحلل السياسي أنه لم يعد يمكن لحزب الله أن يستمر في احتكار مسألة "مقاومة إسرائيل"، بل عليه الانضواء ضمن ما يعرف بالاستراتيجية الدفاعية، وهو ما يطالب به العديد من الأحزاب المعارضة في البلاد.

عناصر حزب الله يحيون الذكرى الأولى لمقتل سليماني في البقاع (فرانس برس)
عناصر حزب الله يحيون الذكرى الأولى لمقتل سليماني في البقاع (فرانس برس)

إلى ذلك، ناشد الشيعة قائلا: "هذا البلد يسعنا جميعا، لا يجب أن يكبر رأس حزب الله أو الشيعة في لبنان"، مضيفا "على الشيعة الاندماج في أوطانهم، وأن يتخلوا عن فكرة أي دور شيعي أكبر من البلد ذاته".

أما في ما يتعلق بالاحتفالات التي أطلقها حزب الله في بعض المناطق في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فاعتبر أنه تمت المبالغة فيها، وأنها ربما أتت تعويضا على عدم الرد على تلك الضربة التي جاءت قاصمة بالنسبة لطهران.

إلا أن كلام قصير، على الرغم من أنه بث على قناة حليفة، أثار غضب حزب الله، فانبرى أنصاره إلى إطلاق التهديدات والانتقادات والشتائم على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، ناعتين المحلل اللبناني بالخائن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد