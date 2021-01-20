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قرية هندية تحتفي بكامالا هاريس قبل أدائها اليمين

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صور لهاريس في قرية ثولاسيندرابورام

قرية هندية تحتفي بكامالا هاريس قبل أدائها اليمين

ولدت والدة هاريس في الهند قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة كاليفورنيا حيث تزوجت رجلا من جامايكا

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ثولاسيندرابورام (الهند) – أسوشييتد برس

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تعم البهجة قرية هندية صغيرة، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من أداء سليلتها، كامالا هاريس، اليمين الدستورية لتصبح نائبة رئيس لولايات المتحدة.

وستدخل هاريس التاريخ كأول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

كما أن هاريس، عضو مجلس الشيوخ السابقة عن ولاية كاليفورنيا، ستكون أيضاً أول شخص أسود وأول سيدة من أصول جنوب آسيوية تصل لمنصب نائب الرئيس، وستصبح السيدة صاحبة أرفع منصب على الإطلاق في الحكومة الأميركية.

لافتة لهاريس في قرية جدها
لافتة لهاريس في قرية جدها

وفي مسقط رأس جدها لأمها، قرية ثولاسيندرابورام الواقعة على بعد 350 كيلومتراً من مدينة تشيناي الساحلية جنوب الهند، عبّر السكان عن سعادتهم، ويستعدون للاحتفالات.

قال المعلم أنوكامبا مادهافاسيمهان (52 عاماً): "نشعر بالفخر الشديد لانتخاب هندية لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

وانتقل جد هاريس إلى تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، منذ عقود. كما ولدت والدة هاريس في الهند، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة كاليفورنيا.

أحد سكان تشيناي يرفع صور هاريس
أحد سكان تشيناي يرفع صور هاريس

وتزوجت والدة هاريس رجلاً من جامايكا، وسميا ابنتهما كامالا، وهي كلمة تعني "زهرة اللوتس" في اللغة السنسكريتية القديمة بالهند.

وقبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي، أقام قرويون في ثولاسيندرابورام احتفالاً في المعبد الهندوسي الرئيسي وتمنوا التوفيق لهاريس.

طقوس دينية في قرية جد هاريس احتفالاً بتنصيبها
طقوس دينية في قرية جد هاريس احتفالاً بتنصيبها
صورة كامالا هاريس على غلاف سوشيال ميديا أميركا وبايدن صورة كامالا هاريس على غلاف "فوغ" تثير الجدل.. والمجلة تتراجع

وبعد فوزها، أطلق سكان القرية الألعاب النارية ووزعوا الحلوى والزهور.

ولا تزال ملصقات هاريس على الجدران في القرية، ويأمل كثيرون أن تصل إلى الرئاسة في عام 2024.

يذكر أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن كان قد تجنب تساؤلات حول ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في 2024 أو سيتقاعد.

4 صور
4 صور
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