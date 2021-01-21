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سيدة أميركا الأولى تفتتح التغريد.. بفيديو وكلمات مؤثرة

President-elect Joe Biden and his wife Jill Biden arrive for the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States, Jan. 20, 2021. (Reuters)
جو بايدن وزوجته جيل (أرشيفية- رويترز)

سيدة أميركا الأولى تفتتح التغريد.. بفيديو وكلمات مؤثرة

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دبي- العربية.نت

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في أول تغريدة لها من حساب السيدة الأولى للولايات المتحدة، شاركت جيل بايدن على تويتر، الخميس، فيديو لها وللرئيس جو بايدن عند وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا.

وفي كلمات مقتضبة ومؤثرة، توجهت جيل إلى الأميركيين قائلة: "شكرًا لكم على إيمانكم بشيء أعظم منا جميعًا: وهو أننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معًا"، في إشارة إلى وحدة الشعب الأميركي التي لطالما شدد عليها بايدن في خطاب التنصيب وخطابات أخرى ألقاها سابقا.

دخول البيت الأبيض مع العائلة

وكان الرئيس الـ46 للولايات المتحدة وصل في وقت سابق إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال نهار أمس إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديمقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته.

يشار إلى أن بايدن كان شدد في خطاب التنصيب الذي استمر قرابة عشرين دقيقة، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.

كما أشاد بـ"يوم الولايات المتحدة ويوم الديمقراطية ويوم الأمل".

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