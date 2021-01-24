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باكستاني يموت دهسا بقطار أثناء تصوير فيديو على "تيك توك"    

قطار باكستان
قطار في باكستان (أرشيفية)

باكستاني يموت دهسا بقطار أثناء تصوير فيديو على "تيك توك"    

القطار دهس الشاب حمزة نافيد، البالغ 18 عاما، أثناء تصوير مقطع على القضبان

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إسلام آباد - فرانس برس

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قضى شاب دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه خلال المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر "تيك توك"، حسب ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ، السبت.

ووقعت الحادثة، الجمعة، في ضاحية روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد.

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية، رجا رفاقت الزمان، إن الشاب حمزة نافيد، البالغ 18 عاما، كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق له يصوره، مشيرا إلى أن "القطار الذي كان يتحرك صدمه أثناء التسجيل".

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وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان غير أن الشاب كان قد توفي.

وأشار الناطق باسم هيئة الإغاثة إلى أن أصدقاء الضحية أبلغوا المسعفين أنه كان يصور مقطع فيديو لنشره على "تيك توك" وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أكد مسؤول في الشرطة الحادثة.

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