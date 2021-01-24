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بالصور.. ترمب يلعب الغولف ويمرح مع أنصاره في فلوريدا

ترمب عطلة فلوريدا 24 يناير 2021 رئيسية
ترمب يحيي من السيارة أنصاره المتجمعين قرب منتجعه في فلوريدا
ترمب

بالصور.. ترمب يلعب الغولف ويمرح مع أنصاره في فلوريدا

الرئيس الأميركي السابق أمضى أول عطلة نهاية أسبوع بعد تسليمه السلطة في منتجعه في فلوريدا وهو يلعب الغولف في أحد نواديه

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دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أمضى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عطلة نهاية الأسبوع الأولى له بعد تسليمه السلطة لجو بايدن، ممارساً لعبة الغولف في ناديه بفلوريدا، حسب ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأظهرت صور ترمب وهو يلعب جولتين من الغولف، السبت، في نادي "غولف ويست بالم بيتش" الذي كان يتردد إليه في أوقات العطلات عندما كان لا يزال رئيساً.

وفي الصور، يظهر ترمب متردياً قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار "اجعل أميركا عظيمة مجدداً"، "Make America Great Again"، وقميصا من نوع "بولو" أبيض أثناء لعب الغولف.

وبعد لعب الغولف، انتقل ترمب لمنتجع "مارالاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم.

وعلى مدخل هذا المنتجع، احتشد عدد من أنصار ترمب لإلقاء التحية عليه، وكان بعضهم يحمل أعلاماً أميركية ولافتات كُتب عليها: "ما زال رئيسي" و"ترمب فاز". وأثناء مرور موكبه قرب الحشد الصغير، تبسّم ترمب لمؤيديه ولوح لهم بمرح.

2 صور
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وكان الرئيس الأميركي السابق قد انتقل إلى منتجعه في فلوريدا صباح يوم الأربعاء، حيث رفض اتباع التقاليد وحضور تنصيب خلفه جو بايدن.

وكان ترمب قد أمضى الكثير من العطلات خلال توليه الرئاسة وهو يلعب الغولف في ملاعبه المختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، وبشكل خاص في نادي "ويست بالم بيتش".

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10 صور
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