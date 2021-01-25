بعد 22 عاما على انفصالهما، جمعتهما كورونا ليجددا علاقتهما ويتزوجا في المستشفى.

أزمة صحية يمر بها خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية المصرية مها الصغير، وحمو الفنان المصري أحمد السقا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتواجده في الرعاية المركزة في حالة صحية صعبة.

وتتابع الإعلامية مها الصغير الحالة الخاصة به بشكل مستمر، وتطلب من الجميع الدعاء له باستمرار، بسبب حالته الصعبة، إلا أنها قررت أن توثق أمرا قد لا تستطيع أن تكتبه مرة أخرى.

وأشارت إلى أن والدها أتم الزواج من والدتها مرة أخرى، داخل الرعاية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشرت الإعلامية المصرية صورة تجمع والدها بوالدتها في شبابهما، ومعها صورة أخرى ليديهما أثناء عقد القران في المستشفى.

وأوضحت مها الصغير أن الجميع يعلم بكون والدها هو حب عمرها الحقيقي، ووالدتها ملكة العلايلي التي وصفتها بالعظيمة، مشيرة إلى كونها كانت شاهدة بشكل يومي على قصة حبهما، وعلى الرغم من طلاقهما، ظلت تعلم أن والدها لا يحب سوى والدتها، وهي تبادله نفس الشعور، ولم يكن أبدا أحدهما سعيدا وهو بعيد عن الآخر.

وأشارت إلى أن والدتها السيدة الارستقراطية تزوجت من والدها رغم رفض عائلتها ومقاطعتهم لها، وفي ذلك التوقيت لم يكن لدى محمد الصغير سوى 100 جنيه. إلا أن مشاكل وقعت بينهما وانفصلا قبل 22 عاما، وحينما شعر بالتعب وأصيب بفيروس كورونا، طلب منها أن تتصل بوالدتها وتطلب منها المجيء، ولم تتأخر بالفعل.

وحينما حضرت طلب منها ألا تغضب منه بسبب ما حدث بينهما، وأن توافق على زواجها منه في الوقت الحالي. وبالفعل تزوج الثنائي بعد أمر أشبه بالفيلم، من خلال رحلة البحث عن مأذون، وعقد قرانهما داخل المستشفى، مؤكدة أن والدتها تزوجت والدها مرتين، في الأولى لم يكن يملك شيئا، وفي الثانية كان ضعيفا للغاية داخل المستشفى. إلا أنه ارتاح في النهاية بسبب ما جرى، طالبة الدعاء له بسبب وجوده في حالة حرجة للغاية، ولا يحتاج سوى الدعوات من قبل المحبين.