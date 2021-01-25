مسعف ينقذ قائد منتخب مصر لليد من الطرد بطريقة غير متوقعة

شهد ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام فريق سلوفينيا، أمس الأحد، في مباراة التأهيل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد لعام 2021، الذي يقام حالياً في مصر.

وتخلل المباراة موقف طريف ساهم في إنقاذ المنتخب المصري في مباراة اتسمت بالصعوبة والحدية ووصلت إلى حد تبادل الضرب بين الفريقين، ما تسبب في تمزيق القمصان لأكثر من لاعب في الفريق المصري، وتسبب في تعريض الفريق لخطورة الخسارة خاصة مع تمزيق قميص قائد المنتخب اللاعب أحمد الأحمر، وهو أحد أهم لاعبي كرة اليد في العالم، ما كان يمثل تهديدا للاعب وعدم قدرته في تكملة المباراة.

هذا الأمر دفع أحد هيئة الإسعاف المصرية المخصصة لتأمين بطولة العالم لكرة اليد 2021، لمحاولة إنقاذ المباراة وقائد الفريق بفكرة طريفة، وقام الطبيب شريف مدحت باستخدام الإبرة الطبية في إصلاح القميصين سريعاً، لكي يستطيع أحمد الأحمر وزميله في المباراة إكمال المباراة بشكل طبيعي.

المباراة انتهت بتعادل الفريق المصري مع فريق سلوفينيا، وذلك ضمن ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وشارك شريف مدحت على حسابه في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، القصة الطريفة التي تفاعل معها المتابعون، ولاقى تشجيعا على دوره في إنقاذ الفريق المصري في المباراة.