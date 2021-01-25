.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مسعف ينقذ قائد منتخب مصر لليد من الطرد بطريقة غير متوقعة

اللاعب أحمد الاحمر

مسعف ينقذ قائد منتخب مصر لليد من الطرد بطريقة غير متوقعة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة-ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

شهد ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام فريق سلوفينيا، أمس الأحد، في مباراة التأهيل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد لعام 2021، الذي يقام حالياً في مصر.

وتخلل المباراة موقف طريف ساهم في إنقاذ المنتخب المصري في مباراة اتسمت بالصعوبة والحدية ووصلت إلى حد تبادل الضرب بين الفريقين، ما تسبب في تمزيق القمصان لأكثر من لاعب في الفريق المصري، وتسبب في تعريض الفريق لخطورة الخسارة خاصة مع تمزيق قميص قائد المنتخب اللاعب أحمد الأحمر، وهو أحد أهم لاعبي كرة اليد في العالم، ما كان يمثل تهديدا للاعب وعدم قدرته في تكملة المباراة.

هذا الأمر دفع أحد هيئة الإسعاف المصرية المخصصة لتأمين بطولة العالم لكرة اليد 2021، لمحاولة إنقاذ المباراة وقائد الفريق بفكرة طريفة، وقام الطبيب شريف مدحت باستخدام الإبرة الطبية في إصلاح القميصين سريعاً، لكي يستطيع أحمد الأحمر وزميله في المباراة إكمال المباراة بشكل طبيعي.

المباراة انتهت بتعادل الفريق المصري مع فريق سلوفينيا، وذلك ضمن ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وشارك شريف مدحت على حسابه في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، القصة الطريفة التي تفاعل معها المتابعون، ولاقى تشجيعا على دوره في إنقاذ الفريق المصري في المباراة.

2 صور
2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد