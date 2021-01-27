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بايدن يمازح صحافياً ويشعل التواصل.. ما علاقة بوتين؟

من الفيديو المتداول

بايدن يمازح صحافياً ويشعل التواصل.. ما علاقة بوتين؟

أول محادثات هاتفية بين بايدن وبوتين تشغل التواصل الاجتماعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بينما كان هامّاً بالخروج عقب انتهاء مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، علا صوت مراسل ينادي الرئيس الأميركي جو بايدن ويسأله عن فحوى اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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فما كان من الرئيس إلا أن مازح المراسل قائلاً: "إن مكالمته مع بوتين كانت عن الصحافيين"، وأضاف: "أرسل لك الرئيس أطيب تمنياته"، لتتعالى أصوات الضحكات في المكان.

وما إن انتشر فيديو الرئيس حتى ضحت وسائل التواصل بالمقطع الذي تم تداوله تحت عناوين مفادها: "بايدن يمازح صحافياً سأله عن بوتين".

يشار إلى أن بايدن ونظيره الروسي قد أجريا، الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما منذ تولي الأول رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

إلى ذلك، أكد بوتين خلال الاتصال أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "سيخدم مصالح كلا البلدين بل العالم برمته".

بدوره، كشف الكرملين، أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما من تبادل مذكرتين دبلوماسيتين بينهما حول التوصل إلى اتفاق لتمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

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