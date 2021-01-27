"محمد سعد وزوجته".. صورة تثير ضجة!

بعد انتشار صورة أثارت ضجة على مواقع التواصل بعنوان "محمد سعد وزوجته"، كشفت الفنانة البحرينية، شيماء سبت، حقيقة زواجها من الفنان المصري محمد سعد، إثر تداول صورة تجمعهما.

وقالت سبت، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها ليست زوجة سعد، لكنها فعلاً المرأة التي تقف إلى جانب صاحب شخصية اللمبي في الصورة المتداولة بشكل واسع.

وأضافت "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى، وهي عزيزة عليّ جدًا.. للتوضيح فقط".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي تم عرضه في 2019، وشاركه في البطولة الفنان الكبير سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.