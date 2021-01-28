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بعد وفاة طفلة على "تيك توك".. توجيه تهم لمؤثرة إيطالية

Antonella Sicomero
صورة متداولة على الإنترنت للطفلة المتوفاة أنتونيلا
تيك توك

بعد وفاة طفلة على "تيك توك".. توجيه تهم لمؤثرة إيطالية

عثر في حساب المؤثرة مشاهد فيديو تصور تحدياً بين المرأة ورجل يقومان خلاله بتغطية وجهيهما كلياً بما في ذلك الفم والأنف بشريط لاصق شفاف بحيث لا يتمكنان من التنفس

متابع الغاء المتابعة

روما – فرانس برس

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اتُهمت مؤثرة على موقع "تيك توك" من جزيرة صقلية عمرها 48 عاماً بالتحريض على الانتحار بعد وفاة طفلة كانت تشارك في "لعبة الوشاح" على شبكة التواصل الاجتماعي، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية في بيان الخميس.

وجاء في البيان أن محققي الشرطة "عثروا على شبكة تيك توك الاجتماعية على رابط يقود إلى حساب المؤثرة المتحدرة من صقلية، تظهر فيه مشاهد فيديو تصور تحدياً بين المرأة ورجل يقومان خلاله بتغطية وجهيهما كلياً بما في ذلك الفم والأنف بشريط لاصق شفاف بحيث لا يتمكنان من التنفس".

صورة متداولة على الإنترنت للطفلة المتوفاة
صورة متداولة على الإنترنت للطفلة المتوفاة

وتابع البيان أن "مقاطع الفيديو هذه بالغة الخطورة لأنه يمكن لجميع المستخدمين مشاهدتها بدون أي قيود وأن تشكل نموذجاً يقلده القاصرون.. وقد أزيلت عن منصة تيك توك".

وأوضحت الشرطة أن المؤثرة "نشرت العديد من مقاطع "فيديو التحدي" الأخرى من النوع ذاته والتي سمحت لها بكسب الشعبية ولفت انتباه 731 ألف متابع".

ووصلت شعبيّتها إلى حدّ أن أحد المستخدمين كتب لها "مرحبا.. إن لم تقولي لي صباح الخير، أقسم أنني سأرمي نفسي من النافذة".

وتم حجب حسابات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي واستُهدفت بعملية دهم إلكترونية.

وجاء ذلك بعد وفاة فتاة عمرها عشر سنوات اختناقاً الأسبوع الماضي في باليرمو في صقلية بجنوب إيطاليا، أثناء مشاركتها في تحدي "لعبة الوشاح" وهي تصور نفسها بهاتفها النقال على تطبيق "تيك توك".

لافتات تعزي بالطفلة المتوفاة في أحد شوارع باليرمو
لافتات تعزي بالطفلة المتوفاة في أحد شوارع باليرمو
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وتقضي "لعبة الوشاح" بامتناع المشاركين فيها عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

وكان للقضية وقع الصدمة في إيطاليا وحملت هيئة حماية البيانات الشخصية على حجب موقع "تيك توك" على المستخدمين الذين لم يقدموا دليلاً يثبت عمرهم. والحد الأدنى للعمر المسموح به للانتساب إلى "تيك توك" هو 13 عاماً.

كذلك طلبت الهيئة الأربعاء توضيحات من "فيسبوك" و"إنستغرام" في شأن استخدام القصر للشبكتين الاجتماعيتين.

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