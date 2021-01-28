فيديو مرعب.. "أسرع، أسرع، لا تنظر خلفك الدب يطاردك!"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب ضخم وهو يندفع أسفل جبل مطاردا أحد المتزلجين.

وكان المتزلج يشق طريقه إلى منحدر في منتجع "بريديل" عندما فوجئ بدب يطارده، فيما وثقت لقطات فيديو الموقف المرعب الذي عاشه المتزلج في رومانيا.

وشاهد سياح كانوا يستقلون "تلفريك" الدب وهو يسعى للوصول إلى المتزلج الذي بدا بدوره مرتبكا بعض الشيء.

وتم تصوير الفيديو من قبل شهود عيان على الواقعة الذين كانوا يستقلون "التلفريك"، وحاول المتفرجون تحذير المتزلج من الخطر وصرخوا: "أسرع ، أسرع! الدب يطاردك! لا تنظر للخلف!".

واستمر الدب في الهبوط على المنحدر بوتيرة مخيفة، مما دفع المتزلج إلى إلقاء حقيبة ظهره على الثلج في محاولة لإلهاء الحيوان.

في الفيديو، توقف الدب ليلقي نظرة على الحقيبة المهملة، والتي سمحت للمتزلج أن يشق طريقه إلى بر الأمان.

ووصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، لكن الدب لجأ إلى الغابة، خائفا على الأرجح من الضوضاء.

وفي رومانيا دببة شرسة وخطيرة، في سنة 2019، قُتِل أكثر من تسعة أشخاص بسبب هذه الدببة، والهجمات متواصلة.