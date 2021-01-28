فجوة في يومياته.. هل يغفو جونسون خلال ساعات العمل؟

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يأخذ قيلولة قصيرة يوميا أثناء عمله، ويعمل بجد بشكل لا يصدق خلال اليوم.

وردا على سؤال من إذاعة (إل.بي.سي) عما إذا كان جونسون يغفو خلال ساعات العمل، قال جوف "ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك. لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة، كل ما رأيته من رئيس الوزراء هو أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد. لا أعرف من أين أتت هذه القصة".

وأضاف "رئيس الوزراء، مثلنا جميعا، يركز على مدار الساعة على هزيمة هذا الفيروس (كورونا)".

كما رفض مكتب جونسون دواننغ سيريت 10، أن يكون بوريس جونسون يأخذ قيلولة خلال النهار، وقال "غير صحيح أنه من أجل إنعاش نفسه لبقية يوم عمله".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "The Times"، فإن مساعدي رئيس الوزراء على دراية بأن جونسون ينام سريعا.

ونقلت الصحيفة عن أحد الموظفين في "داوننغ ستريت" قوله "إنه أمر مألوف تماما. يمكن لجونسون أن يأخذ قيلولة لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك.. غفوة لتجهيزه لبقية اليوم".

بدورها، رفضت السكرتيرة الصحافية لجونسون، أليغرا ستراتون، هذه المزاعم. وقالت "رئيس الوزراء ليس لديه غفوة. هذه التقارير غير صحيحة". وعندما سئلت عما إذا كانت هناك فجوة في يوميات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالقيلولة، أضافت ستراتون: "لا توجد فجوة. رئيس الوزراء ليس لديه غفوة".

تم الكشف عن أن رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، التي اشتهرت بالاعتماد على نوم أربع ساعات فقط في الليلة، كانت تستمتع بالنوم في سيارتها الرسمية أثناء الرحلات.

ونستون تشرشل هو رئيس وزراء سابق آخر كان ينام لساعات قليلة في الليل، لكنه كان ينام لمدة ساعة على الأقل في وقت مبكر من بعد الظهر. وكتب ذات مرة: "الطبيعة لم تقصد للبشر أن يعملوا من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل دون إنعاش الذاكرة. والنوم 20 دقيقة فقط، يكفي لتجديد جميع القوى الحيوية".