"تقمص" دور مراقب جوي لـ6 أشهر.. فماذا حصل بسماء ألمانيا؟

استطاع شاب ألماني على مدى 6 أشهر أن يتقمص دور مراقب جوي وإعطاءه تعليمات للطيارين من دون أن يكشف أمره ومن دون أن يتسبب بحوادث خطرة.

وأكدت الشرطة الألمانية، قبضها على شخص في مدينة برلين كان قد انتحل شخصية مراقب جوي وأجرى اتصالات لاسلكية وتمكن من اختراق نظام تواصل الحركة الجوية من منزله.

"Hierbei soll der Mann Fluganweisungen gegeben haben, die im Laufe der Zeit immer professioneller wirkten..."



Für alle, die uns in letzter Zeit nach Einsätzen unseres Polizeihubschraubers in #Köpenick fragten. Eine nicht alltägliche Festnahme 👉https://t.co/CE0HMGrB3B



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 29, 2021

وتقول الشرطة إن المتهم أصدر أوامر طيران وهمية خلال انتحاله وظيفة المراقب، كما تواصل مع مروحيات تتبع للشرطة، مدعيا أنه مراقب جوي حقيقي.

وكشفت السلطات أن الرجل البالغ من العمر 32 عاما كان قد اعتقل في شرقي مقاطعة كوبنيك.

وتمكنت الشرطة من مداهمة شقة المتهم بعد اتصاله بطائرة مروحية كانت قد أُرسلت إلى المنطقة خصيصا لمحاولة الإمساك به.

وضبطت السلطات في شقة المتهم أجهزة بث لاسلكية تعمل على ذات الترددات اللازمة للتواصل مع الطائرات.

وغردت شرطة برلين عبر حسابها على تويتر، موضحة لمن تساءلوا عن وجود مروحية شرطة في المنطقة، قائلة إنها قامت بعملية "اعتقال غير اعتيادية".

وقالت الشرطة إن الرجل كان يعطي "تعليمات للطيران، والتي مع الوقت بدت احترافية أكثر فأكثر".

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن الرجل كان قد أجرى عمليات تواصل مع طيارين في طائرات ركاب ومع مروحيات تتبع للشرطة وللحكومة الفيدرالية على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

وأضافت الشرطة أن التعليمات التي دأب الشاب على توجيهها للطيارين "يُحتمل أن تكون خطرة". وأضافت أنه ليس من الواضح بعد إن كان المتهم لم يتسبب فعلا بأي حوادث جراء نشاطه الغريب.