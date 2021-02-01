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شاهد.. رضيع يتعلق بساق أمه المذيعة على الهواء

رضيع على الهواء

شاهد.. رضيع يتعلق بساق أمه المذيعة على الهواء

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دبي - العربية.نت

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في مشهد عفوي، ظهر طفل على الهواء أثناء تقديم والدته النشرة الجوية في قناة أميركية، وفور انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة قوبل بإعجاب المتابعين على مواقع التواصل. رد فعل مذيعة كانت تقدم النشرة الجوية في الولايات المتحدة أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فوجئت بطفلها أثناء تقديمها النشرة على الهواء مباشرة.

في التفاصيل، أثناء تقديم المذيعة ليزلي لوبيز توقعات الطقس في الصباح من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأميركية، فوجئت بطفلها (4 أشهر) وهو يظهر معها في الكادر.

وأمسك الرضيع بساق والدته، ما دفعها للضحك والتعامل مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية دون أي مشاكل قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.

ومعظم الفضائيات العالمية تقدم بعض فقراتها من المنازل في ظل تفشي جائحة كورونا.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من مستخدمي "تويتر" برد فعل الأم.

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